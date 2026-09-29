Luego de 20 años juntos y tres hijos en común, el Papu Gómez y su esposa tomaron la decisión más fuerte

Las grandes determinaciones suelen transformar la rutina diaria y abrir nuevos caminos. En esta ocasión, el futbolista argentino y su pareja, Linda Raff, comunicaron de manera pública que trasladarán su residencia hacia un destino muy diferente junto a sus hijos.

Tras dos décadas de historia compartida y un largo recorrido en el viejo continente, el jugador de 38 años optó por dar un giro radical en su trayectoria. A través de sus perfiles digitales, la pareja compartió reflexiones sobre esta etapa que comienzan en los Emiratos Árabes Unidos.

"Dejar atrás la calidez de Italia, nuestras rutinas conocidas, el aroma del café de siempre y los rincones que nos vieron crecer no es fácil. Hay una nostalgia dulce en mirar atrás y saber que fuimos inmensamente felices aquí. Pero la vida es un viaje de constantes capítulos, y hoy elegimos escribir el siguiente juntos", expresó el deportista al despedirse del suelo europeo.

La resolución implica dejar atrás momentos complejos vividos en el ámbito deportivo y enfocarse plenamente en el bienestar de su entorno más cercano. Respecto a los motivos de la elección de la ciudad asiática, el jugador brindó más detalles en su emotiva publicación.

"Nos mudamos a Abu Dabi Nos espera un horizonte completamente nuevo: entre luces, desierto y mar, listos para adaptarnos, aprender, asombrarnos con cada nueva experiencia y construir nuestro hogar donde sea que estemos unidos", manifestó en las plataformas digitales.

Asimismo, cerró su mensaje remarcando el valor del vínculo afectivo sobre el espacio geográfico. "La aventura cambia de paisaje, pero la esencia y el amor de esta familia siguen siendo exactamente los mismos. Grazie di tutto, Italia. Marhaba, Abu Dabi. Comienza una nueva aventura", concluyó.

Por otro lado, la arquitecta y empresaria también dedicó unas palabras en sus canales de comunicación para celebrar la unión del grupo ante este escenario. "Nueva etapa, nuevo país. Lo que se repite es lo de siempre: la familia. ¿Cuál es el lugar que más te cambió?", publicó para sus seguidores.