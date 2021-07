Luis Argumosa: "Ajustando algunos detalles creo que estamos para clasificar"

Tras la victoria ante Sol de Mayo el día miércoles, Sportivo Peñarol sonríe porque por primera vez en lo que va del campeonato (fecha 11), se metió dentro de los 8 mejores de la Zona Sur, que son los que por el momento están en zona de clasificación, aunque todavía falta mucho recorrido, ya que en total son 30 fechas.

Pero el artífice de que el Bohemio se haya metido en ese lugar, es Luis Fabián Argumosa, conocido en el ambiente como "Lucho", tiene 26 años y fue el autor del gol que le dio la victoria a Peñarol ante el equipo rionegrino en el estadio San Juan Del Bicentenario.

El propio Argumosa dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y contó sus sensaciones después de la alegría que le dio a los hinchas Bohemios y ahora irán en busca de dar el batacazo ante el puntero Deportivo Madryn este domingo a las 15.00 horas.

-¿A los cuántos años empezaste a jugar al fútbol y adónde?

Empecé en la Escuelita de la Villa Lourdes y mi primer club fue Colon Junior y a los 12 años me fui a Desamparados.

-¿Quién te llevaba de chiquito a jugar?

Siempre nos íbamos juntos con mis amigos caminando porque éramos todos de la Villa Lourdes y, a veces me llevaba mi papá.

-¿Cómo está compuesta tu familia?

Ahora mi hermosa familia está compuesta por mi señora Juli y mi hijo Bastián.

-¿Tu hijo te cambió la vida y por qué?

No me la cambió, me la mejoró y ahora soy un agradecido a Dios por el compañero que me mandó para mí, mi hijo lo es todo.

-¿Por qué te fuiste de Desamparados?

Se me venció el contrato y después nadie me llamó para presentarme. Tuve que buscar nuevos horizontes.

-¿Cómo definís tu paso por Alianza?

Fue un paso muy lindo porque estábamos ilusionados por ascender, el grupo que me tocó fue excelente y creo que las 4 patas de la mesa estaban unidas por el mismo objetivo, merecíamos más, pero estuvimos muy cerca.

-¿Cuándo llegaste a Peñarol cómo te recibieron y te adaptaste rápido?

La verdad que muy bien, conocía a la mayoría de los jugadores de San Juan y empezar jugando el torneo local, eso me ayudó mucho y se lo agradezco al "Catita" Moreno y a Luis Barón por tenerme en cuenta.

-¿Qué significó para vos hacer el gol de la victoria ante Sol de Mayo?

Fue un momento muy feliz por qué sabía que si ganábamos nos prendíamos arriba y gracias a Dios se nos dio.

-¿Te gustaría tener más oportunidades como titular?

Uno siempre quiere jugar y para eso uno se prepara, por suerte de una u otra forma jugué todos los partidos y estoy demostrando que estoy preparado para cuando me toque.

-¿Lo ves a Peñarol peleando por la clasificación y el ascenso?

Es un torneo muy parejo, creo que todo eso se va a definir en las últimas fechas y, ajustando algunos detalles creo que estamos para clasificar.

-¿Te gusta enseñarle a jugar a los chicos? ¿Adónde lo haces?

Es algo que me nace del corazón y mientras pueda, siempre lo voy hacer. Ahora lo hago en las canchas de La Petro Por la pandemia tuve que buscar un lugar que esté habilitado para hacerlo, pero también quiero empezar cuando esté habilitado en un lugar donde puedan ir niños que no puedan pagar una cuota.

-¿Qué técnico te marcó más en tu carrera?

En mis inicios el "Enano" Alejandro Molina con Luis Recúpero y sin dudas Ricardo Dillon por la continuidad que me dio.