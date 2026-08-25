A poco más de un mes de la final del Mundial 2026, la polémica entre Argentina y España por los incidentes ocurridos después del partido todavía genera repercusiones. Esta vez fue Luis de la Fuente, entrenador del seleccionado español, quien volvió a hablar del enfrentamiento y apuntó contra la conducta de los futbolistas argentinos.

El técnico español sostuvo que sus jugadores fueron los principales perjudicados por lo ocurrido tras la definición y cuestionó que se haya generado una situación de violencia durante la celebración del título.

“Nuestros jugadores fueron las víctimas y los perjudicados”, afirmó De la Fuente al recordar los incidentes.

El entrenador calificó además lo sucedido como “intolerable” e “inadmisible” y sostuvo que este tipo de situaciones no deberían repetirse en el fútbol, especialmente por el impacto que tienen sobre las nuevas generaciones.

Las sanciones de FIFA

Las declaraciones del técnico español se produjeron después de que la FIFA aplicara fuertes sanciones por los incidentes de la final.

El castigo más severo recayó sobre Leandro Paredes, quien recibió una suspensión de 10 partidos y una multa económica. Nahuel Molina fue sancionado con siete encuentros, mientras que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, recibió tres fechas. Del lado español, Gavi fue suspendido por un partido.

Además, la AFA recibió una importante multa económica y deberá afrontar restricciones de público en los próximos partidos como local de la Selección. La asociación argentina anunció que apelará las sanciones.

Qué le dijo Scaloni

De la Fuente también contó que, después de la final, recibió mensajes de Lionel Scaloni y de algunos jugadores argentinos.

Según relató, el entrenador argentino se comunicó para transmitirle sus disculpas por lo sucedido. El técnico español valoró el gesto, aunque insistió en que los hechos ocurridos en Nueva Jersey no deberían volver a repetirse.

“Sería bueno que estas situaciones no volvieran a suceder”, planteó De la Fuente, quien remarcó que el fútbol también debe servir para “educar y formar en valores”.

La final del Mundial terminó con España como campeona, pero la pelea posterior dejó una nueva disputa entre ambos seleccionados que continúa más de un mes después de aquella definición.