España ya tiene casi todo listo para disputar la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. El entrenador Luis de la Fuente ultima detalles para el partido de este domingo, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey y, salvo imprevistos de último momento, mantendría el mismo equipo que viene de eliminar a Francia en semifinales.

La Roja llega al duelo decisivo tras una sólida campaña y después de imponerse por 2-0 sobre el conjunto francés, en un partido en el que mostró un gran dominio futbolístico. Por eso, el cuerpo técnico no tendría previsto realizar modificaciones en el once inicial.

Las únicas dudas pasaron por el estado físico de Pedro Porro y Lamine Yamal. El lateral derecho terminó con calambres el último encuentro, mientras que la joya del Barcelona trabajó de manera diferenciada durante uno de los entrenamientos. Sin embargo, ambos evolucionaron favorablemente y participaron con normalidad de las últimas prácticas, por lo que estarán disponibles para la final.

Si finalmente De la Fuente confirma el mismo equipo, volverá a dejar en el banco a Pedri. El mediocampista del Barcelona perdió su lugar en la formación titular ante el gran nivel de Fabián Ruiz, quien se consolidó en la mitad de la cancha junto a Rodri y Dani Olmo.

En ofensiva tampoco habría cambios. Álex Baena continuará como extremo izquierdo luego de adueñarse del puesto durante la fase de grupos, favorecido por los problemas físicos de Nico Williams, quien llegó al torneo con molestias y volvió a resentirse en el encuentro frente a Uruguay.

La probable formación de España

España formaría con: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.