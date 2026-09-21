La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol aprobó este lunes la renovación de Luis de la Fuente como entrenador de España hasta 2032. El nuevo vínculo extiende cuatro años el contrato que tenía vigente el técnico.

De la Fuente continuará al frente de la selección durante los próximos grandes compromisos internacionales. El acuerdo contempla la Eurocopa de 2028, el Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2032.

El ciclo del entrenador

Luis de la Fuente asumió como seleccionador absoluto en diciembre de 2022 y desde entonces consiguió la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024. En 2026 también condujo a España a la conquista del Mundial.

La renovación fue aprobada por unanimidad durante la reunión de la Junta Directiva de la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El presidente Rafael Louzán destacó que el nuevo acuerdo busca darle continuidad al proyecto de la selección española.

Los próximos desafíos

España afrontará próximamente nuevos compromisos por la Nations League, con partidos ante Inglaterra, Croacia y República Checa. El nuevo contrato de De la Fuente contempla además el Mundial de 2030, que tendrá a España, Portugal y Marruecos como sedes.