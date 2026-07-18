A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el entrenador de la Roja, Luis de la Fuente, reveló cuál será el plan de su equipo para intentar neutralizar a Lionel Messi y dejó en claro que no recurrirá a un marcaje individual sobre el capitán argentino.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro decisivo, el técnico español recordó una anécdota de cuando dirigía las divisiones juveniles del Sevilla y se enfrentó por primera vez al rosarino, que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el Barcelona.

"Me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Al principio le hicimos un marcaje individual. Íbamos 0 a 0 hasta el minuto 70, pero cuando el jugador que lo marcaba recibió una tarjeta decidí cambiarlo y, en quince minutos, Messi nos hizo cuatro goles", relató el DT.

A partir de esa experiencia, De la Fuente descartó repetir aquella estrategia en la final. "No le vamos a hacer un marcaje individual. Sí vamos a estar muy atentos a él, igual que Argentina tendrá que prestar mucha atención a nuestros jugadores", aseguró.

El entrenador explicó que el control sobre Messi deberá ser una tarea colectiva y recordó que ambas selecciones cuentan con futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier momento. "Los grandes jugadores siempre requieren una atención especial. Messi es uno de ellos, pero en este partido hay muchas figuras tanto en Argentina como en España", sostuvo.

Un duelo con respeto entre los entrenadores

Además de hablar sobre el capitán argentino, De la Fuente destacó la relación que mantiene con Lionel Scaloni y valoró la posibilidad de enfrentarlo en una final mundialista. "La ilusión que nos hace este partido, tanto a Scaloni como a mí, es enorme. Tenemos una gran relación, nos admiramos mutuamente y sabemos que cada uno intentará ganar", expresó.

España y la Selección Argentina definirán este domingo el campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, en un partido que tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Lionel Messi, quien buscará conquistar un nuevo título con la Albiceleste.