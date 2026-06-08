La historia del periodismo de San Juan sumó un capítulo de profunda emoción tras la entrega de una serie de archivos radiales digitalizados al periodista Luis Eduardo Meglioli. El material rescatado, que incluye registros de sus primeras intervenciones en el aire de Radio Nacional, fue entregado al cronista en un acto que lo tomó por sorpresa y que sirve para documentar la génesis de una carrera que luego trascendería las fronteras nacionales. Para Meglioli, este reencuentro con su propia voz del pasado representa un hito no solo profesional, sino personal.

“Es la verdad una sorpresa primero para mí. Significa algo muy emotivo porque es el programa que yo empecé a hacer en Radio Nacional en las primeras prácticas mías”, relató el periodista tras recibir el reconocimiento.

Este material digitalizado permite reconstruir el inicio de un camino que lo llevaría luego a Radio Colón durante siete años, antes de dar el salto al Viejo Continente.

Un recorrido entre dos mundos

La trayectoria de Meglioli es la de un periodista todoterreno que supo adaptarse a los cambios de la industria y la geografía. Tras sus inicios locales, ganó una beca que lo llevó a Italia a los 27 años, para luego radicarse en España durante doce años. Allí trabajó para la Agencia EFE y Antena 3, además de ser corresponsal de medios nacionales como la editorial Atlántida y revistas como Gente y El Gráfico.

A pesar de haber alcanzado el éxito en medios europeos, el llamado de la tierra fue más fuerte.

“Cuando cumplí 40 decidí venirme. No me arrepiento a pesar de que bueno, me dicen: 'No, pero estabas en el primer mundo y qué sé yo'. Pero uno extraña su tierra, su familia y ahora escribo para España también, así que nunca he dejado de tener contacto con ellos”, confesó Meglioli, subrayando que la identidad sanjuanina siempre fue su norte.

El valor de la distinción y la originalidad

Sobre la importancia de que se realicen este tipo de rescates y distinciones al quehacer periodístico, Meglioli fue contundente al señalar que estos actos sirven para elevar la calidad de la profesión. “A mí me parece bien que se haga esto. Siempre se hizo y nunca creo que se objetó porque es una manera de incentivar, de hacer cada día mejor el periodismo, leer, viajar y tener siempre una mayor originalidad en los trabajos que se hacen”, analizó el entrevistado.

Para el periodista histórico, el reconocimiento a los colegas es un estímulo vital que fomenta la superación constante dentro de una redacción o un estudio de radio.

El consejo para las nuevas generaciones

Frente al desafío que enfrentan los jóvenes que deciden incursionar en la comunicación digital y tradicional, Meglioli insistió en que el único secreto para resistir las presiones del oficio es la pasión.

“Primero que se pregunten frente al espejo si realmente tienen vocación, porque si no tienen vocación es muy sacrificada esta profesión en cuanto no tenés horario, te alejas de la familia, muchas veces los fines de semana no sabés en dónde lo vas a pasar”, advirtió con la sabiduría que dan los años.

El cronista recordó que esa misma vocación fue la que le permitió disfrutar de experiencias insólitas, como especializarse en información sobre las monarquías europeas siendo hijo de una república.

“Tener la vocación es lo más lindo porque uno lo disfruta mucho como lo he disfrutado yo”, concluyó el periodista, quien a través de este tesoro digitalizado, hoy puede volver a escuchar el eco de aquel joven que, micrófono en mano, comenzaba a escribir la historia de la radiofonía sanjuanina.