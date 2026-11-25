La histórica rivalidad entre Luis Majul y Jorge Rial sumó un nuevo episodio de máxima tensión en el periodismo argentino. Todo se desató luego de que Luis Majul publicara un mensaje cargado de ironía y acusaciones encubiertas en su cuenta de X, ante lo cual Jorge Rial decidió recoger el guante de inmediato para responderle sin filtros y proponerle resolver sus diferencias personales en un encuentro cara a cara.

El conflicto comenzó cuando el conductor lanzó una publicación en redes sociales apuntando contra dos colegas sin mencionar sus nombres propios. "Qué interesante se puso el periodismo 'político'. Por un lado, la 'figura' que alguna vez se olvidó de retirar una caja de alfajores con $20.000 adentro se acaba de montar un nuevo chiringuito en 'modo extorsión'", escribió en referencia directa a los movimientos laborales recientes de su antiguo colega.

En ese mismo tuit, el periodista redobló la apuesta y disparó otro dardo contra un supuesto "analista serio" con "síndrome de Narciso", a quien vinculó con viejas versiones sobre el cobro de sobres por debajo de la mesa. A pesar de que evitó dar identidades concretas en su descargo digital, el exconductor de Intrusos se dio por aludido rápidamente y recogió la provocación desde la pantalla televisiva.

A través de su nuevo ciclo llamado Ensalada Rusa, el periodista respondió con extrema dureza y transformó las indirectas en un enfrentamiento abierto. "Le digo cobarde, que no tiene los huevos suficientes para nombrarme. Si quiere hacer un cara a cara, no tengo problemas", disparó al aire visiblemente molesto, dejando planteada de manera pública la invitación para debatir frente a frente.

Más allá de las chicanas habituales, el conductor de C5N avanzó con una denuncia más grave al acusar a su colega de realizar maniobras ocultas ante los directivos de los canales. "No me gustan dos cosas, Luis: una es que llame siempre a los de arriba para pedir cabezas. Lo hiciste conmigo hace dos meses atrás en C5N, porque te molestaba que hablara de vos", reveló durante su descargo.

Finalmente, el animador desmintió de plano la vieja versión sobre el dinero olvidado y explicó el origen de aquel rumor mediático. "No nombra a ninguno, pero yo me hago cargo porque lo de la caja de alfajores fue un mito que instaló Luis Ventura. Una boludez... ¿Alguien se va a olvidar $20.000 en algún lado?", sentenció para cerrar una nueva jornada de guerra mediática.