En medio de fuertes controversias mediáticas, Luis Majul decidió hablar públicamente sobre los recientes conflictos que lo vinculan directamente con Jorge Rial y Cecilia Insinga. El periodista enfrentó las consultas de la prensa luego de quedar en el ojo de la tormenta por dos frentes distintos que sacudieron el ambiente televisivo durante las últimas jornadas.

Todo comenzó cuando el conductor compartió un fuerte descargo en la red social X apuntando contra un colega sin mencionar su identidad. Sin embargo, Jorge Rial se sintió tocado por esas palabras y salió al cruce con mucha dureza desde su programa Argenzuela, acusándolo de pedir despidos en los medios y desafiándolo a mantener una discusión frente a frente.

A ese tenso intercambio se le sumaron los cuestionamientos por el futuro laboral de Cecilia Insinga en la señal de noticias LN+. La periodista fue notificada de que no continuará formando parte del canal durante el 2027, una decisión empresarial que desató diversas especulaciones y salpicó de lleno al comunicador.

Interceptado por un cronista del portal Primicias Ya, el protagonista de estas polémicas no dejó que el movilero terminara su pregunta sobre el conflicto con el conductor de C5N. Con total frialdad, lo interrumpió de inmediato para sentenciar: "No, no me importa".

Acto seguido, intentó justificar su postura distante ante las cámaras para evitar que sus palabras fueran malinterpretadas. "Hay temas que me importan y otros que no. Este no me importa, no forma parte de mis intereses. No quiero ser despectivo con nadie, pero estoy pensando en otras cosas", explicó con firmeza.

Finalmente, la entrevista avanzó hacia la desvinculación de su compañera de señal, pero la actitud evasiva se mantuvo exactamente igual. Ante la consulta sobre el caso de Insinga en LN+, se limitó a decir "No tengo opinión", para luego despedirse con una sonrisa y dar por finalizado el contacto con la prensa.