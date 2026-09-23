Luis Miguel confirmó su esperado regreso a los escenarios y anunció que realizará una nueva gira mundial durante 2027. El cantante sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales el primer adelanto de su próximo tour, aunque todavía mantiene bajo reserva las fechas y ciudades que formarán parte del recorrido.

El anuncio fue breve y directo. En su cuenta oficial de X, el artista compartió una imagen promocional acompañada únicamente por la frase “Tour 2027”. Por el momento, no se dieron a conocer los países que visitará, las fechas de los conciertos, los escenarios elegidos ni cuándo comenzará la venta de entradas.

La noticia despertó rápidamente la expectativa de sus seguidores y abrió una pregunta especialmente importante para el público argentino: si el nuevo recorrido volverá a incluir al país. Hasta ahora, Argentina no fue confirmada oficialmente dentro del Tour 2027.

El regreso de Luis Miguel

La nueva gira marcará el retorno del intérprete de “La incondicional” a las grandes giras después del exitoso Luis Miguel Tour 2023-2024.

Aquel recorrido comenzó el 3 de agosto de 2023 en el entonces Movistar Arena de Buenos Aires y llevó al artista por numerosos países de América y Europa. Argentina tuvo un papel especial: además de ser el punto de partida de la gira, también fue elegida para su cierre.

Las últimas presentaciones se realizaron en diciembre de 2024 en el Campo Argentino de Polo. Inicialmente estaba previsto un concierto para el 17 de diciembre, pero luego se agregó una segunda función para el 18, fecha en la que finalmente terminó aquella extensa etapa de shows.

Durante su paso por Argentina, Luis Miguel generó una fuerte demanda de entradas. En 2023 ofreció una serie de conciertos en Buenos Aires y posteriormente regresó al país durante 2024, con presentaciones tanto en la Capital Federal como en Córdoba.

¿Luis Miguel volverá a la Argentina?

Por ahora, esa pregunta continúa sin respuesta. El artista únicamente confirmó la existencia del Luis Miguel Tour 2027 y no publicó el calendario oficial.

Tampoco se informó cuándo comenzará la gira ni cuándo saldrán a la venta las entradas. Por ese motivo, las fechas o ciudades que circulen fuera de los canales oficiales no pueden considerarse confirmadas hasta que sean anunciadas por el cantante o los productores responsables del tour.

La expectativa es especialmente alta en Argentina por el vínculo que tuvo el país con su anterior recorrido mundial. Los fanáticos deberán esperar los próximos anuncios para saber si Buenos Aires u otras ciudades argentinas estarán nuevamente entre las elegidas por El Sol.