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Luis Miguel reapareció a los 56 años y mostró cómo está actualmente
POR REDACCIÓN
Luis Miguel volvió a aparecer públicamente y su imagen actual generó repercusión entre sus seguidores. El cantante mexicano tiene 56 años y mantiene una presencia que despierta especial interés debido al perfil reservado que suele mantener lejos de los escenarios y de las redes sociales.
La reaparición se conoció a través de imágenes que rápidamente comenzaron a circular y permitieron ver al artista en su vida cotidiana. La publicación volvió a poner al cantante en el centro de la atención, especialmente entre sus fanáticos, que siguen de cerca cada aparición del llamado “Sol de México”.
Una carrera marcada por los éxitos
Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 y comenzó su carrera artística cuando todavía era un niño. Con el paso de los años se consolidó como uno de los principales intérpretes de la música latina y construyó una trayectoria que abarca géneros como el pop, las baladas, los boleros, el mariachi y el jazz.
Uno de los momentos centrales de su carrera llegó con la serie de discos Romance, que lo llevó a recuperar y popularizar clásicos del bolero entre nuevas generaciones. Su trayectoria también incluye seis premios Grammy y seis Latin Grammy, además de numerosos reconocimientos internacionales.
Su última gran etapa sobre los escenarios
En los últimos años, Luis Miguel volvió a tener una intensa actividad musical. Entre 2023 y 2024 realizó el Luis Miguel Tour, una extensa gira internacional que incluyó presentaciones en distintos países y tuvo a la Argentina entre sus destinos.
El tour comenzó en agosto de 2023 y concluyó en diciembre de 2024, con un último tramo de conciertos en Buenos Aires.
A sus 56 años, cada aparición pública del cantante continúa generando repercusión. Su reciente reaparición volvió a despertar el interés por la vida actual de una figura que durante décadas logró mantenerse como uno de los nombres más reconocidos de la música en español.