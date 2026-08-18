La periodista Cristina Pérez cumplió 53 años y recibió un romántico saludo de su pareja, el dirigente mendocino Luis Petri, quien aprovechó la fecha para dedicarle un mensaje a través de sus redes sociales.

El exministro de Defensa publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a la periodista y acompañó la imagen con un extenso texto en el que expresó su amor y admiración por Pérez. En particular, destacó el acompañamiento que recibe de ella tanto en los buenos como en los malos momentos.

El romántico mensaje de Luis Petri

“¡Feliz cumpleaños mi amor! Gracias por hacerme sentir el hombre más feliz del mundo todos los días, por tu amor inmenso, tu consejo y apoyo cada día sin importar si vienen buenos o malos”, escribió Petri al comienzo de la publicación.

El dirigente también aprovechó el cumpleaños para reconocer la trayectoria profesional de su pareja y destacar la vocación que mantiene desde sus comienzos en los medios de comunicación.

“Admiro tus luchas, tu devoción por el trabajo que elegiste de pequeña y al que le dejas todo por el amor y respeto a quienes te escuchan y ven”, expresó Petri en el mensaje.

El saludo terminó con otra declaración de amor hacia la periodista: “Te amo y admiro siempre, desde el primer día”.

La respuesta de Cristina Pérez

La publicación de Petri generó rápidamente repercusiones entre sus seguidores y también tuvo una respuesta pública de la propia Cristina Pérez.

La periodista contestó el mensaje de su pareja en los comentarios de la publicación con una breve pero contundente declaración: “Te amo con todo mi corazón mi amor”. De esta manera, ambos protagonizaron un intercambio público con motivo del cumpleaños de Pérez.

Una celebración compartida

El saludo estuvo acompañado por una imagen de la pareja y puso el foco en el vínculo entre Petri y Pérez, además de destacar la trayectoria de la periodista.

En su publicación, el dirigente hizo especial énfasis en la admiración que siente por la carrera de Pérez y en el esfuerzo que, según expresó, dedica a su profesión y a quienes la escuchan y la ven.

La periodista, por su parte, agradeció públicamente el gesto y respondió con la misma intensidad afectiva, en una publicación que rápidamente generó interacción en las redes sociales.

Así, el cumpleaños número 53 de Cristina Pérez quedó marcado por el romántico mensaje de Luis Petri, quien definió a su pareja como una de las personas que lo hace sentir “el hombre más feliz del mundo” y destacó tanto su acompañamiento personal como su trayectoria profesional.