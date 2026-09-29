La muerte de Luis Eduardo Reinoso generó conmoción en Caucete y especialmente entre vecinos de Villa Independencia, donde era conocido por su trabajo como DJ y animador musical. El joven falleció este martes por la mañana en un grave accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 20, a pocos metros del puente de ingreso al departamento.

Según la información preliminar difundida por la Policía, el hecho fue reportado alrededor de las 9.59. Reinoso circulaba en moto cuando se produjo el impacto con un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 33 años oriundo de Jujuy. Las circunstancias exactas del siniestro todavía son investigadas.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que trabaja con pericias realizadas en el lugar y testimonios de personas que circulaban por la zona para determinar cómo se produjo el fatal episodio.

Quién era Luis Eduardo Reinoso

Reinoso era vecino de Villa Independencia y se desempeñaba habitualmente como DJ en eventos y reuniones de la zona. Su muerte causó un fuerte impacto entre familiares, amigos y conocidos, que utilizaron las redes sociales para despedirlo y recordarlo por su vínculo con la música.

Los mensajes comenzaron a multiplicarse pocas horas después de conocerse la noticia, especialmente entre personas de Caucete y del ambiente de los eventos locales, donde Reinoso era reconocido por su actividad como animador musical.

La investigación continúa para establecer con precisión la dinámica del choque y determinar eventuales responsabilidades.