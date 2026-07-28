Luis Vázquez está muy cerca de continuar su carrera en el fútbol inglés. El delantero argentino, cuyo pase pertenece al Anderlecht de Bélgica y que viene de jugar a préstamo en el Getafe de España, tiene prácticamente acordada su incorporación al Birmingham City, equipo que buscará el ascenso a la Premier League esta temporada.

El atacante de 25 años ya se encuentra en Inglaterra para realizar la revisión médica y firmar su contrato. Aunque el traspaso aún no fue oficializado, la operación se cerraría en torno a los 3,5 millones de euros.

La transferencia también beneficiará a Boca Juniors. Cuando el Xeneize vendió al delantero al Anderlecht en 2023, se aseguró un porcentaje de una futura venta, por lo que recibirá cerca de 525.000 euros, equivalentes al 15% del monto de la operación.

Vázquez surgió de las inferiores de Boca y disputó más de 90 partidos con la camiseta azul y oro antes de emigrar al fútbol europeo. Tras consolidarse en Bélgica, la última temporada sumó experiencia en LaLiga con el Getafe y ahora está a un paso de iniciar un nuevo desafío en el Championship inglés.

De concretarse la transferencia, el Birmingham incorporará un delantero con experiencia en tres ligas europeas, mientras que Boca volverá a obtener un ingreso económico sin necesidad de desprenderse de un futbolista de su plantel.