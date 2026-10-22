Luis Ventura estalló de bronca e hizo una fuerte amenaza en vivo

Luis Ventura protagonizó un tenso momento en los Martín Fierro de Radio 2026 cuando abrió el evento con un discurso cargado de definiciones fuertes y defensa gremial. Ante las críticas recibidas por separar los galardones radiales de los televisivos, el presidente de APTRA recordó los inicios de su gestión y reivindicó la total vigencia del formato ante todos los presentes.

Lejos de bajar el tono frente a los cuestionamientos, el conductor apuntó directamente contra los detractores y lanzó una advertencia desafiante desde el atril. "Quien dijo que la radio estaba muerta, que venga y lo diga acá si tiene huevos, tiene más vida que nunca. Aguante la radio", expresó con firmeza mientras recibía una gran ovación del público.

Hacia el final de su intervención y con los nominados coreando su nombre, el referente periodístico habló sobre su continuidad al frente de la entidad organizadora. "No sé si Ventura presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre, en el primer y en el último lugar. Para pelear por lo de uno, tiene que estar uno, hay que poner los huevos y ovarios sobre la mesa", concluyó.