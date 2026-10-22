Cultura > Martín Fierro
Luis Ventura estalló de bronca e hizo una fuerte amenaza en vivo
POR REDACCIÓN
Luis Ventura protagonizó un tenso momento en los Martín Fierro de Radio 2026 cuando abrió el evento con un discurso cargado de definiciones fuertes y defensa gremial. Ante las críticas recibidas por separar los galardones radiales de los televisivos, el presidente de APTRA recordó los inicios de su gestión y reivindicó la total vigencia del formato ante todos los presentes.
Lejos de bajar el tono frente a los cuestionamientos, el conductor apuntó directamente contra los detractores y lanzó una advertencia desafiante desde el atril. "Quien dijo que la radio estaba muerta, que venga y lo diga acá si tiene huevos, tiene más vida que nunca. Aguante la radio", expresó con firmeza mientras recibía una gran ovación del público.
Hacia el final de su intervención y con los nominados coreando su nombre, el referente periodístico habló sobre su continuidad al frente de la entidad organizadora. "No sé si Ventura presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre, en el primer y en el último lugar. Para pelear por lo de uno, tiene que estar uno, hay que poner los huevos y ovarios sobre la mesa", concluyó.