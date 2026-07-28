Luis Ventura estalló de bronca e invitó a un cara a cara a Jorge Rial

El histórico vínculo entre Luis Ventura y Jorge Rial atraviesa un nuevo momento de tensión extrema. La disputa se reavivó luego de que Rial cuestionara a su antiguo colega por la salida de Karina Mazzocco del programa A la tarde y el inicio de Primicias Ya, el nuevo proyecto que Ventura encabeza junto a Marina Calabró.

Ante los cuestionamientos, el actual conductor utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo. "Cheee COSSA NOSTRA!!!", escribió en su perfil de X, asociando la figura de su ex compañero con organizaciones mafiosas.

En su descargo, aseguró que a lo largo de su trayectoria profesional nunca dejó a personas sin empleo ni forzó renuncias. Además, negó de forma rotunda haber realizado extorsiones, utilizado cheques sin fondos o evadido impuestos mediante cuentas en el exterior.

Las acusaciones de Ventura surgen como respuesta a declaraciones previas de Rial, quien lo había calificado como un "terrible garca". En esa oportunidad, Rial ironizó sobre la lealtad del periodista recordando una vieja definición de Mazzocco, quien lo describía como "ese de alma buena que nunca te deja solo a gamba", comparándolo con el personaje Woody.

El conflicto, que escala tras una relación laboral de 20 años, sumó un desafío personal. Ventura cerró su mensaje invitando a Rial a encontrarse personalmente para resolver sus diferencias. "Cuando quieras y donde quieras... Pero vos y yo solos... bien solitos", sentenció el periodista. Esta nueva confrontación reabre una interna mediática que parece estar lejos de solucionarse en el corto plazo.