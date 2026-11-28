El periodista Luis Ventura fue internado de urgencia este viernes 27 de noviembre luego de sufrir un pico de presión arterial cuando se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza para viajar a Miami. El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) debió suspender su participación en los premios Martín Fierro Latino, que se entregarán este domingo en Estados Unidos.

La descompensación ocurrió después de que terminara su habitual programa en Radio Del Plata. Su socio, Daniel Gómez Rinaldi, pasó a buscarlo para trasladarlo al aeropuerto, pero durante el trayecto Ventura comenzó a sentirse mal y debió ser asistido en el Sanatorio de la Trinidad.

La noticia fue confirmada por Nicolás Peralta, integrante de Aptra y panelista de "Sálvese quien pueda" (América TV), quien explicó que el periodista venía atravesando un período de mucho cansancio y estrés desde su regreso de Uruguay, donde se realizó otra entrega de los Martín Fierro.

Sin embargo, durante la noche se conocieron novedades sobre su evolución. En diálogo con TN Show desde la clínica, Ventura contó que ingresó con la presión arterial en 20-11 y que los médicos lograron estabilizarlo. Según explicó, primero consiguieron bajarla a 14-8 y luego alcanzó valores de 11-7.

Por el momento, permanecerá bajo observación y deberá completar una serie de estudios médicos. Su ausencia también genera incertidumbre sobre quién encabezará el tradicional discurso de apertura de los Martín Fierro Latino en Miami.