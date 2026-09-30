Luis Ventura volvió a poner bajo la lupa el vínculo que mantuvieron Susana Giménez y Facundo Moyano años atrás y sorprendió al revelar una versión íntima sobre uno de los encuentros que habrían protagonizado.

La historia entre la conductora y el dirigente sindical volvió a cobrar fuerza en los últimos días luego de que distintas figuras del espectáculo recordaran el acercamiento que ambos tuvieron entre fines de 2016 y comienzos de 2017. Paparazzi ya había reconstruido parte de aquel vínculo y señalado que Moyano había manifestado públicamente su interés por la diva.

En este contexto, Ventura sumó nuevos detalles y aseguró que entre ambos habría existido un encuentro íntimo dentro de un vehículo. La versión fue presentada por el periodista como parte de las historias que rodearon aquella relación, que durante años estuvo envuelta en rumores y declaraciones cruzadas.

El vínculo de Susana Giménez y Facundo Moyano

El acercamiento entre Susana y Moyano ocurrió cuando ella tenía 73 años y él 32. Según recordó recientemente Gabriel Olivari, quien aseguró haber estado presente cuando ambos se conocieron, el dirigente sindical habría expresado su atracción por la conductora durante un encuentro en el Four Seasons de Buenos Aires.

Moria Casán también habló en distintas oportunidades sobre aquella historia y sostuvo que tuvo participación en el acercamiento entre ambos. Incluso, recientemente recordó que Moyano le había contado sobre su vínculo con Susana mientras todavía estaba relacionado sentimentalmente con Nicole Neumann.

Con las nuevas declaraciones de Ventura, el episodio volvió a instalarse en el mundo del espectáculo, aunque tanto los detalles íntimos como las circunstancias del supuesto encuentro corresponden a versiones relatadas públicamente por terceros.