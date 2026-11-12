Luis Ventura se cansó y nombró a los periodistas más oscuros de la TV

Luis Ventura protagonizó un momento inesperado en la pantalla de América junto a Marina Calabró, al animarse a exponer a Rodrigo Lussich, Viviana Canosa y Fernanda Iglesias. Durante la emisión de Primicias Ya, el reconocido conductor aceptó el reto de señalar a los comunicadores más complejos del ambiente artístico local, generando un fuerte revuelo con su selección personal sobre los colegas del medio.

La secuencia se originó en pleno programa cuando Marina Calabró desafió en vivo a su compañero para que diera a conocer la identidad de los profesionales más bravos de la farándula. Con una hoja en sus manos y antes de hacer público el contenido, el periodista consultó al aire con total espontaneidad: “¿Puedo decir los más jodid...? ¿Puedo mostrar?”.

Tras recibir la aprobación correspondiente para avanzar con la revelación, la conductora fue la encargada de leer en voz alta el misterioso papel que contenía los apellidos elegidos. Al exhibir la lista frente a las cámaras, se pudo observar que figuraban Rodrigo Lussich, Viviana Canosa y Fernanda Iglesias, momento en el cual ella especificó: “Bueno, esto es letra de Luis Ventura”.

Para confirmar que no existían dudas sobre la veracidad de ese podio televisivo, Marina Calabró volvió a consultar de manera directa: “¿Esos son los tres más jodid...?”. Lejos de esquivar la responsabilidad o arrepentirse de su elección escrita, Luis Ventura ratificó su postura con absoluta seguridad y exclamó entre risas: “¡Sí!”.