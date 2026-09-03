Luisana Lopilato apoyó a Lali y reveló por qué Mariano Martínez es el peor novio

Las viejas polémicas en torno a Mariano Martínez volvieron al centro de la escena mediática luego del rechazo expresado por el público y los seguidores de Lali Espósito. Después de que la cantante señalara que el vínculo entre ambos concluyó en malos términos y que descartaría cualquier posibilidad de reencontrarse en un proyecto de trabajo, otra excompañera del actor sumó su testimonio indirecto: Luisana Lopilato.

Lopilato y Martínez protagonizaron una relación entre 2004 y 2006, tiempo en el que compartieron hogar y proyectaron un matrimonio. Aquel romance mediático finalizó entre trascendidos sobre celos a raíz de las escenas que la actriz realizaba junto a Nicolás Vázquez en la tira Alma Pirata.

A 20 años de esa etapa, la artista viajó a la Argentina con el objetivo de difundir su reciente trabajo cinematográfico, Pepita, la pistolera. Durante las actividades de prensa, estuvo en el programa Sería Increíble, emitido por el canal OLGA, donde la conductora Nati Jota la sumó a un juego interactivo. La propuesta buscaba calificar a diferentes actores con los que compartió pantalla. "El 1 es el mejor y el 10 es el peor", especificó la conductora.

Aunque la actriz colocó a su hermano Darío en el lugar más destacado, la postura varió al observar la imagen de su expareja. Sin vacilar, la intérprete asignó a Martínez el último escalón de la lista. "Son un montón. Trabajé con mucha gente y era muy chica. Diez, vamos a ponerlo en el diez", expresó para definirlo como la experiencia menos gratificante de su trayectoria.

La secuencia se difundió con rapidez en plataformas digitales, donde el público vinculó el hecho con las posturas públicas previas de Lali Espósito. La situación también revivió las declaraciones de Carolina Molinari en el ciclo LAM, quien manifestó que la relación con el actor finalizó cuando él optó por interrumpir la comunicación de manera intempestiva y sin explicaciones. Las manifestaciones recientes de Lopilato se agregan a una serie de relatos compartidos por diversas figuras del espectáculo sobre sus vivencias personales y laborales con el actor.