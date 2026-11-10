Luisana Lopilato reveló un impactante secreto sobre la vida de sus hijos

Luisana Lopilato y Michael Bublé viven instalados en Canadá junto a sus cuatro hijos, pero la famosa actriz argentina demostró nuevamente que conserva intactas sus raíces nacionales. La recordada protagonista de Casados con hijos compartió con todos sus seguidores de redes sociales el divertido trayecto mañanero en auto mientras trasladaba a los pequeños hacia el colegio.

El viaje matutino rumbo al establecimiento educativo suele ser un momento tranquilo para muchas familias, pero la artista prefirió transformar ese trayecto cotidiano en una verdadera fiesta llena de energía. Con la espontaneidad que la distingue en el ambiente artístico, la mamá de Noah, Elías, Vida y Cielo decidió ponerle mucha onda a las primeras horas del día.

La elección del repertorio sonoro dejó completamente boquiabiertos a todos los usuarios de la plataforma digital, ya que la celebridad eligió el tema titulado Sinvergüenza, interpretado por Emanero junto a Jimena Barón, Karina La Princesita y Ángela Torres. De esa manera, el ritmo tropical retumbó dentro del vehículo antes de llegar a la puerta del establecimiento escolar.

A pesar de residir a miles de kilómetros de Buenos Aires, la esposa del músico canadiense aprovecha cada oportunidad cotidiana para exhibir con profundo orgullo sus costumbres rioplatenses. La publicación en internet se volvió viral rápidamente, sumando cientos de comentarios divertidos de fanáticos que celebraron su inalterable identidad nacional lejos del país.

Este simpático episodio demuestra que la exitosa figura internacional mantiene un vínculo indestructible con su tierra natal mediante detalles diarios. Más allá de su agitada agenda profesional y familiar en el exterior, la carismática intérprete continúa conectada con la cultura popular argentina y logra contagiar su alegría a millones de personas.