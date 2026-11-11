Luján se prepara para despedir al papa León XIV con miles de fieles

La ciudad bonaerense recibió a peregrinos de distintos puntos del país que llegaron para participar de la última misa del Pontífice en la Argentina. Durante la vigilia, las historias personales, los pedidos de salud, las luchas contra las adicciones y los deseos de reconciliación familiar marcaron la espera frente a la Basílica.

Luján se convirtió en el epicentro de la fe católica en la Argentina durante las horas previas a la última misa del papa León XIV en el país. Desde las primeras horas del martes, miles de fieles comenzaron a llegar a la ciudad bonaerense para participar de la vigilia y conseguir un lugar cerca de la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde este miércoles 11 de noviembre, a las 10, se celebrará la denominada Misa de la Caridad.

Peregrinos de distintas provincias viajaron durante varias horas para presenciar la celebración y acercarse al Pontífice. Con banderas, reposeras, cartas, imágenes religiosas y pedidos personales, ocuparon los alrededores del Parque San Martín y las calles cercanas al santuario. La convocatoria reunió a familias, grupos parroquiales, adultos mayores y jóvenes que encontraron en la visita una oportunidad para expresar sus creencias y renovar sus esperanzas.

Detrás de la multitud también aparecieron historias atravesadas por situaciones personales difíciles. Algunos llegaron para pedir por la salud de familiares, otros por la recuperación de personas que atraviesan consumos problemáticos y muchos llevaron intenciones vinculadas con conflictos familiares y la necesidad de recuperar los vínculos.

Pedidos de reconciliación y unión familiar

Entre los primeros peregrinos estuvo Graciela, una mujer de 63 años que viajó desde Neuquén junto con otras 79 personas. Su principal intención fue pedir por la reconciliación de sus hermanos, que llevan varios años distanciados por diferencias políticas.

La mujer contó que la situación afecta profundamente a su familia y que decidió aprovechar la presencia del Papa para rezar por la unidad, tanto en su entorno cercano como en el país. Su pedido reflejó uno de los deseos que atravesaron la vigilia: que la fe pueda convertirse en un punto de encuentro frente a las divisiones.

Liliana, de 72 años, también llegó desde Neuquén. Para ella, participar de una misa encabezada por el Pontífice representaba un sueño cumplido. La extensa espera no fue un impedimento para realizar el viaje, que organizó junto con sus amigas.

La fe como parte de la recuperación de las adicciones

Entre los testimonios también estuvieron personas que encontraron en la Iglesia un espacio de acompañamiento para atravesar situaciones de consumo problemático de sustancias.

Cristian, de 22 años, llegó desde William Morris, partido de Hurlingham. Actualmente vive en un Hogar de Cristo, una organización vinculada a la Iglesia que acompaña a personas que atraviesan problemas de consumo.

El joven contó que su mamá lo ayudó a ingresar al hogar cuando ya no encontraba la manera de acompañarlo. Desde hacía un mes y medio se encontraba sin consumir y consideraba que la oración y las actividades cotidianas habían sido fundamentales para comenzar a reconstruir su vida.

También relató su experiencia Ariel, quien había atravesado un proceso de recuperación, pero sufrió una recaída después de perder su trabajo. Con el acompañamiento de sus hijas decidió regresar temporalmente a un Hogar de Cristo para recibir ayuda y retomar el camino de recuperación.

La Misa de la Caridad tendrá entre sus ejes el reconocimiento de las organizaciones eclesiásticas dedicadas a la asistencia social, entre ellas Cáritas y los Hogares de Cristo.

Cartas y pedidos de milagros para el Papa

La vigilia también estuvo marcada por pedidos vinculados con enfermedades y situaciones familiares delicadas. Teresa, que llegó desde Boulogne, llevó una carta y un cartel con un mensaje dirigido a León XIV: «Papa León rezá por Valentino».

La mujer explicó que su sobrino nieto está próximo a nacer y que, durante los controles médicos, detectaron una condición que afecta el desarrollo de sus huesos. Según relató, los profesionales les advirtieron que tendría pocas posibilidades de sobrevivir después del nacimiento.

Por ese motivo, decidió viajar hasta Luján para pedir por su recuperación y confiar su intención al Pontífice. Como ella, otros peregrinos llevaron cartas, fotografías y mensajes con pedidos que esperaban hacerle llegar durante el recorrido papal.

Una vigilia con música y una ciudad preparada para recibir peregrinos

El Parque San Martín fue uno de los principales puntos de concentración durante la jornada. Los asistentes llegaron preparados para pasar muchas horas a la espera de la celebración, con mate, alimentos, sillas plegables, reposeras y banderas de sus provincias.

La convocatoria también tuvo un impacto en la actividad comercial de Luján. Vecinos instalaron puestos en las veredas para ofrecer comida, bebidas, agua caliente y recuerdos religiosos. Las ventas incluyeron desde productos gastronómicos hasta banderas del Vaticano, estampitas e imágenes del Papa.

Pasadas las 16, la apertura de los vallados permitió que los fieles avanzaran hacia las inmediaciones de la Basílica. La espera se trasladó entonces a la avenida Nuestra Señora de Luján y a la zona de la Plaza Belgrano, donde se montó el altar para la misa.

La ornamentación incluyó flores celestes, blancas y amarillas, en referencia a las banderas argentina y vaticana. También se preparó un manto inspirado en el de la Virgen de Luján, cuya imagen histórica de terracota estará presente durante la celebración.

La vigilia oficial comenzó a las 18, con espectáculos musicales en el Parque San Martín y en el sector de la recova. Sin embargo, para muchos peregrinos la espera había comenzado varias horas antes, con el objetivo de conseguir un lugar desde donde observar de cerca al Papa.

La última misa antes de partir hacia Perú

La celebración de este miércoles marcará la despedida de León XIV de la Argentina, antes de continuar su gira latinoamericana rumbo a Perú.

La visita a Luján representa el cierre de su agenda en el país y tendrá como escenario uno de los principales centros de peregrinación del catolicismo argentino. Allí, frente a la Basílica dedicada a la patrona nacional, miles de personas buscarán participar de una misa que, más allá de su dimensión institucional, estará atravesada por historias personales, agradecimientos y pedidos de esperanza.