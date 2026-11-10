Lujos y escándalo: los famosos y el VIP para ver al Papa que causó rechazo

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri pasó por Vilouta 910 con Paulo Vilouta para dar explicaciones tras las revelaciones del periodista Jorge Rial sobre los escandalosos privilegios que tuvieron figuras como Yanina Latorre, Valeria Mazza y Florencia de la Ve en la misa del papa León XIV. La ceremonia reunió a 2.500.000 de personas en el Monumento a los españoles de Palermo.

La manifestación de fe tuvo su costado polémico por la carpa exclusiva albergada cerca del altar en la Avenida del Libertador y Sarmiento. Mientras el público padeció el sol, la espera y el hambre, personalidades como Analía Franchín y Pampita disfrutaron de aire acondicionado, baños, agua, gaseosas, jugos, sushi, canapés y sándwiches de miga.

Las críticas estallaron en redes sociales por parte de los asistentes y de los voluntarios que trabajaron más de 20 horas seguidas sin recibir hidratación. Ante el escándalo generado, Jorge Macri reconoció en la entrevista radial que la organización del evento tuvo excesos al señalar que "revisando todo lo que se hizo en el evento, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más".

El mandatario porteño intentó justificar la presencia de la estructura montada al argumentar que la intención original era ofrecer un espacio de espera para las personalidades invitadas. Sin embargo admitió las fallas operativas de la jornada al declarar públicamente ante el periodista que "con un lugar de espera con agua alcanzaba para recibir a los invitados".

Por su parte Jorge Rial destapó la polémica en Argenzuela al denunciar irregularidades en la contratación y un gasto de más de $8.000.000.000 de manera directa con el empresario Diego Finkelstein. El conductor advirtió además que la Conferencia Episcopal evalúa emitir un duro comunicado oficial para repudiar formalmente la frivolización del encuentro religioso.

El periodista fustigó la actitud de las celebridades que mostraron el lujo en sus redes sociales mientras el Sumo Pontífice predicaba. Rial concluyó su descargo señalando que "mientras León hablaba de los fariseos, en las carpas se vivía una fiesta" y que la situación observada en el predio "no solo es una vergüenza. Es un escándalo".