Después de cerrar su participación en el Mundial 2026 con la selección de Croacia, Luka Modric puso fin a las especulaciones sobre su futuro. A los 40 años, el experimentado mediocampista decidió continuar jugando al fútbol y seguirá vinculado al Milan, donde firmará un nuevo contrato por una temporada.

La decisión llegó tras varios días de reflexión, luego de la eliminación del conjunto croata en la Copa del Mundo. Si bien durante el torneo crecieron los rumores sobre un posible retiro, el ganador del Balón de Oro 2018 optó por prolongar su carrera y mantenerse en la élite del fútbol europeo.

Según trascendió desde Italia, el acuerdo contempla un vínculo por una temporada más y un rol protagónico dentro del plantel. La dirigencia rossonera considera que la experiencia y el liderazgo del croata serán fundamentales para un equipo que buscará ser protagonista tanto en la Serie A como en las competiciones internacionales.

En los últimos meses, Modric había evitado pronunciarse sobre su continuidad y prefirió esperar a finalizar el Mundial antes de tomar una determinación. Una vez concluida la participación de Croacia, analizó las distintas alternativas y finalmente eligió seguir compitiendo al máximo nivel.

Con esta decisión, el histórico volante prolongará una carrera extraordinaria que incluye seis Champions League, múltiples títulos nacionales, un Balón de Oro y cinco participaciones en Copas del Mundo. A sus 40 años, continúa demostrando que todavía tiene mucho para aportar dentro de la cancha y buscará seguir escribiendo capítulos en una trayectoria que ya es parte de la historia del fútbol.