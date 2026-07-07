Lukaku se burló de Trump con su famoso baile y el video se volvió viral

La victoria de Bélgica sobre Estados Unidos por cuatro a uno en Seattle estuvo acompañada por las llamativas reacciones de Romelu Lukaku. El delantero cerró la goleada en los octavos de final del Mundial 2026 con una serie de gestos que captaron la atención de los espectadores.

En primera instancia realizó el Topo Gigio frente a los simpatizantes locales y luego fijó su mirada en los palcos para gritar de forma desafiante hacia el sector donde estaba Gianni Infantino. El delantero se "limitó" a señalar con mirada desafiante y gritos hacia el sector presidencial antes de ser abrazado por sus compañeros en el banderín del córner.

Rodeado de los demás futbolistas el atacante finalizó su rutina imitando el paso de baile "a lo Trump" al ritmo de "YMCA" de Village People. Este gesto tuvo un trasfondo vinculado a la polémica habilitación de Folarin Balogun para el conjunto estadounidense.

La Federación Belga cuestionó duramente a la FIFA por supuestas irregularidades en el manejo de la situación del jugador y denunció que se les negó información sobre las suspensiones automáticas durante la reunión previa al encuentro.

En medio de los festejos también hubo lugar para la emoción cuando el ex Inter alzó la camiseta de Amadou Onana. Su compañero debió retirarse del campo durante la primera etapa tras sufrir una aparente lesión grave en su rodilla derecha.

El triunfo belga se consumó con autoridad futbolística pero el clima de tensión por las decisiones administrativas de la casa madre del fútbol internacional marcó el cierre de la jornada en territorio norteamericano.