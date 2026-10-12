El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este domingo un multitudinario acto de campaña en San Pablo para movilizar a sus seguidores de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 25 de octubre, instancia en la que se enfrentará al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Tras los resultados de la primera vuelta, el mandatario llamó a recuperar los votos de quienes no acudieron a las urnas y expresó su optimismo respecto a sus opciones de remontar el escenario político.

Durante su discurso ante los asistentes, el mandatario exclamó que se tiene una gran responsabilidad y que no se puede permitir que los ladrones vuelvan a gobernar el país.

En esa línea, adoptó un tono optimista e hizo un llamado especial para movilizar a los más de 30 millones de brasileños que no acudieron a sufragar en los comicios pasados, poniendo especial foco en las personas de edad avanzada.

Marcha por la Democracia

La denominada “Marcha por la democracia” colmó la emblemática Avenida Paulista con miles de simpatizantes vestidos de rojo, el color característico del Partido de los Trabajadores.

Este se convirtió en el acto más masivo de la campaña desde que el líder progresista obtuviera el segundo puesto en la primera vuelta, un resultado catalogado como “inesperado”.

Asimismo, el mandatario recordó que el Senado votará la próxima semana la reducción de la semana laboral, medida con la que espera dar un nuevo impulso a su campaña y presionar a su contrincante de agenda liberal.

Por otro lado, Lula da Silva denunció una presunta intromisión de la justicia electoral en su contra, motivada por la decisión del presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques —nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro—, de cerrar un canal de WhatsApp llamado “Ejército de Lula”, el cual contaba con más de tres millones de personas y difundía contenido a favor de su reelección.

Ante esto, el mandatario cuestionó que la justicia electoral no actúe de forma civilizada y republicana sin interferir en los comicios, y adelantó que llevará el caso ante los tribunales.

En paralelo, la campaña presidencial presentó una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral y la Agencia Nacional de Protección de Datos contra la multinacional Meta por un presunto favoritismo hacia Flávio Bolsonaro.

La candidatura sostuvo que las publicaciones de Lula sufrieron interrupciones en su recuento de visualizaciones y alcance, y aunque la empresa lo adjudicó a fallos técnicos que afectaron a otros anunciantes, el comando político aseguró no haber recibido evidencias de ello.