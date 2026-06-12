

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este viernes que terminó las sesiones de radioterapia en el cuero cabelludo tras la extirpación de un cáncer de piel en abril.

"Hoy fui al hospital y terminé mi decimoquinta sesión de radioterapia. Tuve cáncer de piel y la radioterapia es para que desaparezca por completo cualquier perspectiva. Estoy bien y feliz por mi cura definitiva de este cáncer de piel", afirmó el mandatario durante un evento público este viernes.

Los procedimientos comenzaron el 25 de mayo, en el Hospital Sírio-Libanés de Brasilia, capital del país, que clasificó la intervención como un "tratamiento complementario".

El 24 de abril, Lula se había sometido a un procedimiento para extirpar una lesión de piel en la cabeza, identificada como un carcinoma basocelular, considerado el tipo más común de cáncer de piel.

Según los especialistas, este tipo de lesión está relacionado con la exposición crónica al sol y no presenta mayores implicaciones para la salud del paciente.

Por recomendación de los médicos, durante el período en que realizaron las sesiones de radioterapia, el líder brasileño utilizó sombrero y filtro solar para evitar la exposición directa al sol.



