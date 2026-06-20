A horas del segundo compromiso de Brasil en el Mundial 2026, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a referirse a la situación de Neymar y dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante un acto oficial realizado en la ciudad de Belo Horizonte, Lula interrumpió una conversación con un niño que manifestó su admiración por el delantero del Santos y expresó su deseo de verlo destacarse en la Copa del Mundo. Fue entonces cuando el mandatario lanzó una ironía sobre la actualidad del futbolista.

“Ni está jugando. Es el primer convocado home office en el mundo”, dijo Lula, en referencia a la lesión que mantiene al atacante fuera de las canchas. Más tarde aclaró que la frase surgió de un mensaje que recibió a través de internet. “Me mandaron eso y me pareció gracioso”, explicó.

El presidente también aprovechó la ocasión para bromear sobre el futuro del fútbol brasileño y el avance de la tecnología. “Al paso que van las cosas, algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés”, expresó.

Neymar no participó del debut de Brasil en el Mundial, que terminó con empate 1-1 ante Marruecos, y tampoco viajó a Filadelfia para el encuentro frente a Haití por la segunda fecha del Grupo C.

El delantero, de 34 años, sufrió una nueva lesión el pasado 17 de mayo durante un partido del Campeonato Brasileño, apenas un día antes de que el entrenador Carlo Ancelotti confirmara la lista de convocados para la cita mundialista.

Además, el atacante no juega con la Selección de Brasil desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda durante un encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo.

Las declaraciones de Lula se difundieron rápidamente en redes sociales y volvieron a colocar a Neymar en el centro de la escena, pese a no estar disponible para los compromisos de la Canarinha en esta edición del Mundial.