El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una fuerte definición contra sus adversarios a pocos días de las elecciones presidenciales. Durante un acto de campaña en Belém, capital del estado de Pará, invitó a los demás candidatos a retirar sus postulaciones y afirmó que “no tienen ninguna oportunidad”.

La declaración ocurrió frente a miles de militantes del Partido de los Trabajadores (PT), en uno de los últimos tramos de la campaña antes de la primera vuelta, prevista para el domingo 4 de octubre.

La frase de Lula durante el acto

Lula habló sobre sus propuestas en materia de educación y salud y destacó los programas sociales implementados durante sus gobiernos. En ese contexto, hizo una referencia directa a sus competidores.

“¿Quién va a formar a más niños y niñas? Si ya lo saben, por favor, digan a nuestros adversarios que retiren sus candidaturas porque no tienen ninguna oportunidad”, afirmó el mandatario ante la multitud.

La frase fue pronunciada como parte de su discurso de campaña y refleja la confianza que el candidato buscó transmitir a sus seguidores en la recta final de la elección.

Una elección con varios candidatos

El escenario electoral brasileño cuenta con múltiples candidaturas presidenciales. El Tribunal Superior Electoral (TSE) validó, entre otras, las fórmulas encabezadas por Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Samara Martins, Romeu Zema, Hertz Dias y Edmilson Costa, mientras que otros pedidos de candidatura también fueron presentados.

Flávio Bolsonaro, senador y candidato del Partido Liberal (PL), es uno de los principales adversarios de Lula en esta elección. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro aparece como uno de los protagonistas de la disputa presidencial.

En los últimos días, distintos sondeos mostraron una competencia ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro. Una encuesta Atlas/Bloomberg difundida el 29 de septiembre ubicó a Lula con 45,3% y a Flávio Bolsonaro con 42,2% en un escenario de primera vuelta, mientras que proyectó un empate técnico entre ambos en un eventual balotaje. El estudio fue realizado entre el 23 y el 28 de septiembre sobre 5.005 entrevistados y tiene un margen de error de un punto porcentual.

Las promesas de Lula

Durante el acto en Pará, el candidato del PT también repasó algunas de sus principales propuestas para un eventual nuevo mandato.

Entre ellas mencionó la implementación de escuelas de jornada completa en todo Brasil y la construcción de nuevas universidades. También defendió las políticas sociales aplicadas durante sus anteriores gestiones y volvió a contrastar su administración con la del expresidente Jair Bolsonaro.

“Tenemos mucho que hacer porque la deuda con el pueblo brasileño pobre es muy grande”, sostuvo Lula durante su discurso.

Además, prometió impulsar una reforma política y una reforma judicial si consigue continuar en el Gobierno y pidió a sus seguidores que acompañen también a candidatos del PT para el Congreso.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas se realizará el 4 de octubre de 2026, en una jornada que definirá si alguno de los candidatos alcanza los requisitos para evitar una segunda vuelta o si la disputa presidencial continúa hacia un balotaje.