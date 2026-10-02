El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizó este viernes 2 de octubre un gesto de respaldo al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Durante una caravana electoral en Río de Janeiro, el mandatario exhibió una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", a dos días de las elecciones presidenciales en las que buscará su reelección.

El episodio ocurrió mientras Lula recorría las calles de la ciudad a bordo de un vehículo, acompañado por una multitud de simpatizantes. En medio de la movilización, recibió distintos objetos que le arrojaron desde el público, entre ellos una camiseta negra con letras blancas que llevaba el histórico reclamo argentino.

Al observar la inscripción, el presidente brasileño sonrió, desplegó la prenda y la sostuvo durante algunos segundos para mostrarla a los presentes. La escena fue registrada por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

La camiseta tenía la misma frase y tipografía de la bandera que los jugadores de la Selección Argentina exhibieron después de vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El respaldo de Brasil al reclamo argentino por las Malvinas

El gesto de Lula se produjo en un contexto de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago y la explotación de sus recursos naturales.

En las últimas semanas, el Gobierno de Javier Milei intensificó sus reclamos contra las actividades hidrocarburíferas británicas en la zona y anunció medidas para cuestionar el proyecto petrolero Sea Lion.

Por su parte, el Reino Unido rechazó los planteos argentinos y reiteró su posición de que las islas constituyen un territorio británico de ultramar, además de defender el principio de autodeterminación de sus habitantes.

El respaldo de Brasil a la posición argentina no es nuevo. Semanas atrás, durante la celebración del aniversario de la Independencia brasileña en Buenos Aires, el encargado de Negocios de la Embajada de Brasil, Eduardo Uziel, reafirmó que la postura de su país se mantiene desde 1833 y constituye una política de Estado.

Esta posición se sostiene pese a las diferencias políticas e ideológicas entre Lula y Milei, cuyos gobiernos mantienen abiertos los canales diplomáticos y comerciales.

Brasil se prepara para las elecciones presidenciales

La aparición de Lula con la remera se produjo en la recta final de la campaña electoral brasileña. El próximo domingo 4 de octubre, cerca de 158 millones de ciudadanos estarán convocados a las urnas para elegir al presidente.

El actual mandatario, representante del Partido de los Trabajadores (PT), buscará renovar su mandato y tendrá entre sus principales adversarios a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La agenda de Lula incluyó una caravana por Río de Janeiro y actividades en Belo Horizonte, mientras que para el sábado está previsto un acto en San Pablo, donde realizará el cierre formal de su campaña.