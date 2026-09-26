El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó una medida provisoria que prohíbe en todo el país la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las denominadas “bets”, que incluyen las apuestas deportivas de cuota fija y los juegos online. La decisión fue adoptada a poco más de una semana de las elecciones generales del 4 de octubre.

La medida comenzó a regir con su publicación. Desde ese momento quedaron prohibidos los nuevos depósitos en las plataformas, mientras que los usuarios tendrán plazo hasta el 5 de octubre para retirar voluntariamente el dinero disponible en sus cuentas. A partir del 6 de octubre, los sitios y aplicaciones deberán dejar de funcionar en Brasil.

La normativa también abarca a las autorizaciones otorgadas por los estados y el Distrito Federal y prohíbe la publicidad vinculada con este tipo de apuestas. Según el Gobierno brasileño, la decisión forma parte de un paquete orientado a reducir el impacto del juego sobre el endeudamiento de las familias y la salud de los consumidores.

El cambio regulatorio tiene especial impacto en el fútbol brasileño, donde las empresas de apuestas se convirtieron en importantes patrocinadores de clubes y competencias.

Antes de la firma de la medida, diferentes clubes y federaciones habían difundido un documento conjunto en el que defendieron la continuidad de un mercado regulado. Reconocieron los problemas sociales asociados al crecimiento de las apuestas, pero plantearon que una prohibición podría afectar ingresos provenientes de contratos de patrocinio y reclamaron mayor fiscalización y protección de los usuarios en lugar de una eliminación total de la actividad.

Equipos como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro y Atlético Mineiro estuvieron entre las instituciones que expresaron preocupación por las consecuencias económicas de la medida.

La decisión se produce además en la antesala de las elecciones generales brasileñas. El primer turno se celebrará el domingo 4 de octubre y el eventual balotaje para presidente y gobernadores está previsto para el 25 del mismo mes, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral.

La medida provisoria tiene fuerza de ley desde su publicación, aunque deberá atravesar el procedimiento correspondiente en el Congreso brasileño para mantener su vigencia definitiva.