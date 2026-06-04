El presidente se pronunció sobre un informe estadounidense que propone un recargo del 25% a productos brasileños y atribuyó las medidas sugeridas a las reuniones entre los hijos de Jair Bolsonaro y la administración Trump.

“Estos hijos de Bolsonaro logran ser peores que él y, de hecho, son traidores a la nación. Fueron y le pidieron a un país extranjero que interfiriera en las decisiones brasileñas”, dijo Lula, según reportaron Globo.com y Jornal do Brasil.

“Eso es lo que hay que decir alto y claro. Son traidores (…) ¿Qué merecen los traidores a la patria cuando piden la intervención de otro país en los asuntos de nuestro pueblo?”, continuó el presidente brasileño durante un discurso en un evento en Catalão, Goas.

En una nota de prensa, el Gobierno brasileño confía en que la recomendación no resulta en la aplicación de nuevos aranceles y, en caso de que esto ocurra, se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos de la Ley de Reciprocidad, según la Agencia Xinhua.

“Brasil se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobados por unanimidad por el Congreso Nacional, para hacer frente a situaciones de injusticia contra el Estado brasileño que no cuenten con el amparo de las reglas del comercio internacional”, resaltó el comunicado.

El Gobierno reafirmó la expectativa de que las recomendaciones no se convertirán en aranceles efectivos, pero reiteró que “adoptará hoy y cualquier medida capaz de reducir los daños que puedan causarse a la economía, a los empleos y a los ingresos de los brasileños”.

Según Lula, las sanciones del gobierno estadounidense son una reacción a las acciones de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio y Eduardo Bolsonaro, con miembros de la Casa Blanca. El mandatario mencionó específicamente a un grupo vinculado al secretario de Estado, Marco Rubio.

En un comunicado, el gobierno brasileño afirmó haber recibido el informe estadounidense emitido el martes “con indignación”. Asimismo, indicó que el documento fue elaborado tras una “provocación de la familia Bolsonaro”. Según el gobierno, el documento constituye un intento de injerencia en asuntos internos.

En sus redes sociales, Flávio Bolsonaro afirmó haberle pedido a Trump que no impusiera aranceles a los productos brasileños. Ambos se reunieron en la Casa Blanca a finales de mayo. El representante comercial de Estados Unidos propuso el lunes la aplicación de un arancel del 25% a productos procedentes de Brasil.

Estados Unidos concluyó el lunes una investigación que acusa al gobierno brasileño de adoptar prácticas que “perjudican o restringen” el comercio con los estadounidenses. Entre ellas se encuentran el programa de pagos electrónicos PIX, la deforestación ilegal, la piratería y las deficiencias en la aplicación de las leyes anticorrupción, agrega el informe de Globo.com

Como resultado de la investigación, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso aplicar aranceles del 25% a los productos brasileños . Sin embargo, incluyó una lista de excepciones para productos considerados estratégicos por Estados Unidos como carne, fruta, café, aeronaves, elementos de tierras raras, entre otros.

Fuentes: BB con NA

