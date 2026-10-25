Luiz Inácio Lula da Silva votó este domingo en San Pablo y lanzó duras críticas contra Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta presidencial de Brasil. El actual mandatario cuestionó la conducta moral del candidato liberal y afirmó que fue educado para mentir, en una jornada decisiva para el futuro político del gigante sudamericano.

“Jamás imaginé que iba a disputar una elección contra una persona sin calificación moral, con un parapolicial”, expresó Lula tras emitir su voto. Además, sostuvo que su adversario “tiene actitud para mentir” y que “se lo educó para que mintiera”.

Las críticas de Lula contra su rival

El presidente brasileño profundizó sus cuestionamientos a Bolsonaro durante sus declaraciones, en las que también manifestó su rechazo a la posibilidad de que su rival llegue al Palacio del Planalto. “Estoy seguro de que el pueblo de Brasil no permitirá que un parapolicial ocupe el Palacio del Planalto”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en medio de la disputa electoral entre el mandatario y el candidato del Partido Liberal, quienes buscan imponerse en el balotaje. La segunda vuelta enfrenta a dos proyectos políticos contrapuestos y define quién conducirá Brasil durante el próximo período presidencial.

Una elección decisiva para Brasil

Cerca de 160 millones de personas están habilitadas para participar de la segunda vuelta y elegir al próximo presidente del país. La votación representa una instancia clave para el futuro político brasileño, con Lula buscando continuar en el poder y Bolsonaro intentando alcanzar la presidencia.

El resultado de los comicios determinará cuál de los dos candidatos asumirá la conducción del país tras una campaña marcada por fuertes cruces y cuestionamientos entre ambos espacios. La atención está puesta en el desarrollo de la jornada electoral y en los resultados que definirán al próximo mandatario brasileño.