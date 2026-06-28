Luna de fresa: cuándo y a qué hora podrá verse en Argentina

Este domingo 28 de junio el firmamento ofrecerá un evento especial con la llegada de la Luna de Fresa. Esta es la primera Luna Llena que ocurre después del solsticio de invierno en el hemisferio sur y representa uno de los momentos astronómicos más destacados del mes.

El satélite alcanzará su punto de mayor intensidad a las 20.57 de hoy. Sin embargo, quienes no puedan observarla en ese instante tendrán otras oportunidades ya que el disco lunar se verá completo durante el lunes 30 de junio, tal como sucedió en la jornada del sábado 27.

Para disfrutar del paisaje visual, los especialistas sugieren buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica urbana y elegir una noche con cielo despejado. El momento ideal comienza minutos después del atardecer. Al posicionarse cerca del horizonte, el cuerpo celeste suele adquirir tonos anaranjados o rojizos debido a la interacción de la luz con la atmósfera de la Tierra.

La denominación de este fenómeno surge de las tradiciones de los algonquinos. Estos nativos americanos empleaban las fases del satélite para organizar sus tareas agrícolas y marcar el cambio de las estaciones. En particular, la Luna Llena de junio señalaba la época de cosecha de las frutillas silvestres en sus tierras.

Dado que es la primera tras el solsticio, esta vez se podrá observar a una altura superior a la frecuente. Quienes deseen profundizar en la experiencia pueden utilizar instrumentos ópticos para captar mejor los relieves lunares.