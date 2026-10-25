Luna del Cazador en octubre: origen, significado y por qué se llama así

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio revela el verdadero motivo histórico de la denominada Luna del Cazador en octubre de 2026. Yeseline Trejotwitter detalla que este gran fenómeno astronómico se podrá observar desde México hoy domingo 25 de octubre de 2026. Los expertos señalan que el evento impactará directamente en el signo zodiacal de Tauro durante esta noche.

Las antiguas tribus del hemisferio norte aprovechaban la llegada de la luna llena de octubre para cazar animales y almacenar carne antes del frío invierno. Los ancestros salían de noche para agilizar su técnica y conseguir más comida tras la recolección de frutos. Los campos quedaban despejados y los animales ingresaban por los últimos restos de comida otoñal.

El Diccionario Oxford y el Farmer’s Almanac comenzaron a utilizar el término Luna del Cazador desde inicios del siglo XVIII en el año 1710. Las investigaciones indican que el nombre se vincula con los nativos americanos y colonos de América del Norte y Canadá. El fenómeno permite apreciar lunas grandes y brillantes con tonalidades amarillas, naranjas y rojizas al mirar hacia el horizonte.

La NASA confirma que el punto máximo de visibilidad será la noche de hoy domingo 25 de octubre de 2026. Las mejores horas para apreciar el evento astronómico en México transcurrirán entre las 21:11 horas y las 3:00 de la madrugada del día siguiente. Los especialistas recomiendan buscar cielos despejados para disfrutar plenamente del espectáculo celeste.