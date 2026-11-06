La minera canadiense NGEx Minerals prepara una nueva campaña de perforación en Lunahuasi, su proyecto de cobre, oro y plata ubicado en San Juan, con hasta ocho equipos y el desarrollo de una galería subterránea de exploración. La compañía informó los avances en su reporte de resultados del tercer trimestre de 2026, difundido este jueves 5 de noviembre, en el que también presentó los primeros resultados de pruebas metalúrgicas realizadas sobre muestras del yacimiento.

La próxima campaña, denominada Fase 5, buscará ampliar y delimitar las zonas mineralizadas identificadas hasta ahora, además de explorar nuevos sectores del depósito. Según el informe, los trabajos se organizarán en tres líneas: definición de recursos, extensión de las zonas conocidas y exploración de nuevos objetivos.

La empresa prevé utilizar hasta ocho equipos de perforación para avanzar sobre las zonas Mars, Saturn y Jupiter, donde las campañas anteriores permitieron identificar intervalos de mineralización de alta ley. El objetivo también es incorporar información que permita avanzar, a futuro, hacia una estimación de recursos minerales para Lunahuasi.

Una galería para avanzar bajo tierra

En paralelo con las perforaciones, NGEx proyecta comenzar el desarrollo de una galería subterránea de exploración. Esta infraestructura permitirá mejorar la eficiencia de los trabajos destinados a definir los recursos del depósito.

La compañía informó que antes de finalizar la campaña anterior completó tareas preparatorias, entre ellas la ingeniería, la selección de contratistas y el acondicionamiento de instalaciones en superficie. También realizó una perforación geotécnica sobre el trazado previsto para la galería.

Sin embargo, el inicio de los trabajos subterráneos todavía depende de las condiciones climáticas y de la obtención de los permisos sectoriales y las autorizaciones regulatorias pendientes. La empresa señaló que gestiona esos trámites junto con autoridades provinciales y nacionales.

Qué resultados dieron las pruebas metalúrgicas

Otro de los puntos destacados del reporte fueron los primeros ensayos metalúrgicos realizados sobre muestras representativas de la mineralización de vetas de alta ley de Lunahuasi.

Las pruebas permitieron obtener concentrados de cobre con leyes de entre el 17% y el 39% de ese metal, además de contenidos de oro de entre 10 y 44 gramos por tonelada. En cuanto a las recuperaciones obtenidas durante los ensayos, la compañía informó resultados de entre el 92% y el 98% para el cobre y de entre el 61% y el 96% para el oro.

Los ensayos incluyeron muestras de las zonas Mars, Saturn y Jupiter y evaluaron distintos procesos de flotación y alternativas para el tratamiento de concentrados que contienen arsénico. Según NGEx, los elementos penalizables quedaron por debajo de los límites habituales de castigo comercial.

La empresa aclaró que se trata de resultados iniciales que servirán como base para continuar con los estudios metalúrgicos. No representan todavía parámetros definitivos de recuperación para una futura operación productiva.

Los antecedentes de la exploración

La Fase 4 de perforación concluyó en abril de 2026. Según el balance de la compañía, esa campaña permitió extender las zonas Mars, Saturn y Jupiter, identificar nuevas áreas mineralizadas y mejorar el conocimiento de las estructuras del depósito.

También confirmó la presencia de un cuerpo de brecha con cobre y oro en el pórfido de Lunahuasi y la continuidad de vetas de cuarzo con oro en distintos sectores. NGEx indicó que el depósito permanece abierto en todas las direcciones y que todavía existen objetivos de alta prioridad que no fueron perforados.

La compañía posee el 100% de Lunahuasi, uno de los proyectos que integran el distrito minero Vicuña, en la cordillera sanjuanina. La nueva campaña y los estudios metalúrgicos forman parte de los trabajos con los que busca avanzar en la definición técnica y evaluar el potencial del yacimiento.