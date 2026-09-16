El proyecto Lunahuasi, ubicado en San Juan y propiedad 100% de NGEx Minerals, presentó sus primeros resultados metalúrgicos realizados sobre muestras de las zonas Marte, Saturno y Júpiter. Las pruebas alcanzaron recuperaciones de cobre de entre 92% y 94,2%, con concentrados finales de hasta 39,4% de cobre, y lograron remover más del 95% del arsénico sin registrar pérdidas de cobre, oro ni plata.

El estudio es preliminar y todavía deberá atravesar nuevas etapas de optimización, variabilidad y escalamiento antes de definir cómo sería una eventual planta de procesamiento. Sin embargo, constituye una pieza técnica importante para el proyecto, porque permite comenzar a determinar qué porcentaje de los metales contenidos en la roca puede recuperarse comercialmente.

Recuperaciones superiores al 92%

Para los ensayos, NGEx seleccionó 45 intersecciones continuas de 19 perforaciones diamantinas. En total se utilizaron 895 intervalos de muestras que representaron 1.229 metros de testigo y más de 3.200 kilos de material, combinados en tres muestras compuestas para reproducir las características de cada zona de alta ley.

Las primeras pruebas se concentraron en flotación, el proceso que separa los minerales valiosos del resto de la roca. En esta etapa, Lunahuasi consiguió concentrados de entre 17,6% y 27,8% de cobre, con recuperaciones de entre 92% y 94,2%. También se recuperó entre 61,1% y 87,1% del oro y entre 80,2% y 88,3% de la plata.

El mejor resultado correspondió a Marte, con una recuperación de 94,2% de cobre y un concentrado inicial de 27,8% de cobre, 30,9 gramos de oro por tonelada y 226 gramos de plata por tonelada. Júpiter alcanzó 93,6% y Saturno, 92%. Según la compañía, las elevadas recuperaciones están relacionadas con una mineralogía de sulfuros relativamente simple y con el carácter grueso de la mineralización.

El desafío del arsénico

Uno de los puntos más sensibles apareció después de la flotación. La enargita es uno de los principales minerales portadores de cobre en Lunahuasi y los concentrados iniciales presentaron niveles de arsénico superiores a los límites que generan penalidades en las fundiciones convencionales. Conseguir buenas recuperaciones de cobre no era suficiente: también había que evaluar si ese concentrado podía transformarse en un producto comercializable.

NGEx probó oxidación a presión, el proceso Albion, lixiviación cáustica y el sistema GlassLock. Todas retiraron la mayor parte del arsénico, pero GlassLock obtuvo los mejores resultados preliminares, al eliminar más del 95% del arsénico y reducir entre 25% y 30% la masa del concentrado.

Ese proceso también elevó las leyes del producto final. En Marte, el concentrado limpio pasó a contener 39,4% de cobre, 43,7 gramos de oro por tonelada y 320 gramos de plata, con apenas 0,2% de arsénico. Saturno alcanzó 32,9% de cobre y Júpiter, 23,4%, mientras que el arsénico quedó en 0,3% en ambos casos. Las recuperaciones de cobre se mantuvieron en 94,2%, 92% y 93,6%, respectivamente.

Cátodos y doré en San Juan

Las pruebas abrieron alternativas sobre qué producto podría obtenerse en una futura operación. Además del concentrado de cobre apto para comercialización, NGEx informó resultados favorables en procesos que potencialmente permitirían producir cobre catódico y doré de oro y plata en el propio proyecto. La compañía todavía no definió cuál será la alternativa elegida.

También surgió otra posibilidad: al combinar el concentrado de cobre con el concentrado de pirita, las pruebas alcanzaron recuperaciones de 98,3% para el cobre, 95,6% para el oro y 97,3% para la plata. La contrapartida es una menor ley de cobre en el concentrado combinado.

El presidente y CEO de NGEx Minerals, Wojtek Wodzicki, calificó los resultados como "altamente alentadores", aunque remarcó que todavía serán necesarios trabajos de variabilidad, optimización y escalamiento antes de avanzar hacia una estrategia definitiva de procesamiento.

Lo que falta estudiar

Los resultados corresponden únicamente al material de las vetas de alta sulfuración analizadas en Marte, Saturno y Júpiter, por lo que no representan toda la mineralización de Lunahuasi. Las próximas etapas incorporarán muestras con diferentes leyes y material de las vetas de oro de alta ley y de la mineralización tipo pórfido, que no contienen los minerales portadores de arsénico.

También se continuará trabajando sobre el tamaño de molienda, selección de reactivos, recuperación de metales y alternativas para limpiar los concentrados, además de ensayos para determinar consumo energético y seleccionar equipos.

Lunahuasi es propiedad íntegra de NGEx Minerals y forma parte del Distrito Vicuña, donde también se encuentran Filo del Sol y Josemaría, además de Caserones, en Chile.