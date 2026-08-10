Lunes helado con un mínima de -1º, así estará el tiempo en San Juan

La semana comenzará con un clima riguroso en toda la provincia de San Juan. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes deberán prepararse para salir muy abrigados debido a las heladas matinales y los valores térmicos que se ubicarán por debajo de 0º. Este lunes 10 de agosto marcará el inicio de un periodo frío característico de la estación invernal.

Para la primera jornada hábil se espera que la temperatura mínima descienda hasta -1º mientras que la máxima apenas alcanzará los 13º. El cielo se presentará parcialmente nublado con vientos moderados provenientes del sector sur. Estas ráfagas oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día y perderán fuerza al llegar la noche con velocidades de siete a 12 kilómetros por hora.

El frío se mantendrá estable durante el martes con un termómetro que marcará 0º de mínima y un techo de 12º por la tarde. No obstante, el panorama meteorológico empezará a mostrar una tregua a partir del miércoles. Aunque las mañanas seguirán frescas, el aire polar perderá intensidad de forma gradual. Ese día la mínima será de 3º y la máxima trepará a los 14º.

Hacia el jueves las condiciones empezarán a templarse levemente con 5º de mínima. El ascenso se consolidará el viernes con un mediodía que regalará unos agradables 16º. Esta tendencia se mantendrá durante el inicio del fin de semana con una mínima de 3º y una máxima confortable de 16º para el sábado.

A este cuadro se suma una advertencia especial por fenómenos climáticos en la zona cordillerana. Existe un alerta por nevadas intensas donde se advierte por una posible acumulación de hasta 50 centímetros de nieve en San Juan y otras seis provincias del país. Esta situación se monitorea de cerca debido al impacto que puede tener en las zonas de alta montaña.