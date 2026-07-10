Lunex Metals confirmó la existencia de un segundo centro mineralizado de oro y plata dentro del proyecto Luna Roja, ubicado en la provincia de Santa Cruz, Argentina. El hallazgo se produjo en el objetivo Estrella del Norte, a más de dos kilómetros del descubrimiento previo en Cruz del Sur, y amplía el potencial del corredor estructural Vía Láctea, que se extiende por al menos 2,8 kilómetros.

Los trabajos de perforación realizados durante el programa 2026 en Estrella del Norte arrojaron resultados positivos. Cuatro sondajes, que son perforaciones profundas para extraer muestras de roca, confirmaron la presencia de mineralización de oro y plata asociada a brechas hidrotermales (rocas fracturadas por donde circularon fluidos calientes) y vetillas (pequeñas grietas rellenas de minerales).

El mejor resultado se registró en el pozo LR_DDH26, con un tramo de 8 metros que arrojó 0,23 gramos por tonelada de oro y 44,05 gramos por tonelada de plata. Otro pozo, el LR_DDH27, entregó varios intervalos mineralizados, incluyendo 8 metros con 0,07 gramos por tonelada de oro y 30,15 gramos por tonelada de plata, entre otros tramos con leyes variables de oro y plata.

Uno de los aspectos geológicos destacados por la compañía es que los valores de plata obtenidos en Estrella del Norte son superiores a buena parte de los reportados anteriormente en Cruz del Sur. Esta diferencia refuerza la interpretación de que Estrella del Norte corresponde a un segundo centro mineralizado independiente dentro del mismo sistema.

Los resultados también mostraron valores elevados de arsénico, combinados con anomalías de mercurio en superficie, características típicas de la parte más superficial de un sistema epitermal de baja sulfuración (un tipo de depósito mineral formado a baja temperatura y poca profundidad). Esto mantiene abierta la posibilidad de encontrar zonas de mayor ley en profundidad.

El objetivo Orion, donde se realizaron tres perforaciones, no entregó intersecciones significativas de oro o plata, pero permitió precisar la ubicación de la falla geológica Vía Láctea, información que será útil para futuras perforaciones.

Lunex también informó que identificó intervalos de testigos (muestras de roca extraídas) que no habían sido analizados previamente y que están siendo enviados a laboratorio. Los resultados de este muestreo adicional serán reportados una vez que estén disponibles.

El corredor Vía Láctea, donde se encuentran ambos centros mineralizados, se extiende por al menos 2,8 kilómetros, lo que indica que el sistema hidrotermal es continuo y tiene un importante potencial para futuros descubrimientos.