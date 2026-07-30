Luto provincial también en Córdoba, por dos de los brigadistas fallecidos

La conmoción por la trágica caída del helicóptero Bell 412EP en territorio sanjuanino trascendió los límites de nuestra provincia. Tras confirmarse que entre las siete víctimas fatales se encontraban dos reconocidos especialistas cordobeses, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso un día de duelo provincial en su memoria y en reconocimiento a su entrega heroica.

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Bosch, quien se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), y Rodrigo Aimeta, jefe de la Brigada Nacional NEA y responsable técnico del área de capacitación. Ambos brigadistas se trasladaban hacia el departamento Valle Fértil con el objetivo de encabezar jornadas de formación y prevención de incendios forestales.

A través de sus redes oficiales, el mandatario cordobés expresó sus profundas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de brigada. Asimismo, ordenó que las banderas del Centro Cívico del Bicentenario en la capital vecina flameen a media asta durante la jornada, en señal de respeto, gratitud y luto institucional por el trágico acontecimiento.

El siniestro aéreo se produjo cuando la aeronave se precipitó en una zona de accidentada geografía en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, conocida como Caballo Anca. El luctuoso hecho generó un profundo dolor en el ámbito del combate de incendios, la gestión de emergencias a nivel nacional y la comunidad sanjuanina en general.

Esta medida adoptada por la provincia de Córdoba se suma al decreto firmado por el Gobierno de San Juan, que estableció tres días de duelo en todo el territorio provincial ante la magnitud de la tragedia y al pedido de legisladores nacionales sanjuaninos para que se disponga un período de duelo y homenaje a nivel nacional.