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“Luz, Cámara, Show”: una noche de danza llega al Teatro Sarmiento
POR REDACCIÓN
El Teatro Sarmiento será escenario este martes 6 de octubre de una nueva propuesta artística en el marco de la Convocatoria Arte en el Sarmiento 2026. Desde las 20:30, Estudio Mirábile presentará “Luz, Cámara, Show”, un espectáculo que tendrá a la danza como eje central.
La función propone un recorrido por distintas emociones, historias y mundos a través de una puesta que reúne diferentes estilos. Las bailarinas del estudio interpretarán coreografías de danza árabe, jazz, español, danza libre y clásico, combinando técnica, expresión y movimiento.
El espectáculo fue planteado como una celebración de la danza y de las distintas formas de expresión artística. A través de las coreografías, la propuesta busca generar un recorrido por diferentes experiencias y climas sobre el escenario.
Una propuesta para toda la familia
“Luz, Cámara, Show” tendrá una duración aproximada de 120 minutos y será apto para todo público. La apertura de puertas está prevista para las 19:50, 40 minutos antes del inicio de la función.
La presentación forma parte de las actividades impulsadas a través de Arte en el Sarmiento 2026, una convocatoria que permite llevar distintas expresiones artísticas a uno de los principales escenarios culturales de San Juan.
Las entradas tienen valores de $20.000, $25.000 y $30.000, de acuerdo con la ubicación. Pueden adquirirse a través de Estudio Mirábile, ubicado en Pellegrini 645 sur, frente a la Plaza de Santa Lucía.
La función comenzará a las 20:30 en el Teatro Sarmiento, con una puesta que reunirá música, movimiento y distintos lenguajes de la danza.