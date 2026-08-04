Luzu TV pidió disculpas tras las burlas de la bailarina Kiara con sus abuelos

El programa Antes que nadie, de Luzu, pidió disculpas a Kiara Aldeco luego de la polémica que se generó por la difusión de un video en el que la bailarina aparecía junto a sus abuelos. La joven había compartido las imágenes para mostrar el orgullo y el acompañamiento de sus familiares, pero el contenido fue utilizado en el ciclo para realizar comentarios humorísticos.

La situación generó el enojo de Aldeco, quien expresó su malestar a través de sus redes sociales y cuestionó que desde un espacio de comunicación se eligiera “burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona”.

Tras la repercusión, Diego Leuco dedicó parte de la emisión a explicar lo ocurrido y a pedirle disculpas públicamente a la bailarina.

“Le quiero mandar un beso y le queremos pedir disculpas a Kiara Aldeco”, comenzó diciendo el conductor.

La explicación de Diego Leuco

Leuco explicó que el video había sido presentado dentro de una sección conocida como “Viernes de Abuelos”, en la que los integrantes del programa suelen realizar un juego basado en el contraste entre distintos contenidos.

“El otro día, en Viernes de Abuelos, pusimos un video. Los que conocen la sección lo saben, pero ella no tiene por qué”, señaló.

Según explicó, la dinámica consiste en contraponer un video presentado por Yoyi Francella, generalmente más sentimental y relacionado con abuelos, con otro que lleva Martín Dardik, conocido como Trinche, que suele tener un tono más picante.

“Nosotros nos reímos siempre en esa sección del contraste que hay entre un video que trae Yoyi, megatierno con un abuelito, y un video que trae Trinche, siempre un poquito más subido de tono”, explicó.

Sin embargo, Leuco reconoció que no conocían el contexto personal detrás de la publicación de Aldeco.

“No conocíamos cuál era el contexto del video. Ella tiene todo el derecho, se sintió mal, así lo expresó y le queremos pedir disculpas”, sostuvo.

El conductor también contó que se comunicó directamente con la bailarina a través de Instagram y le ofreció participar del programa para conversar sobre lo sucedido.

“Yo ayer le escribí por privado por Instagram, le expliqué esto y le ofrecí salir al aire y charlar con nosotros porque un error involuntario, algo que no tuvo intención, se puede transformar en algo lindo y que a ella también le sirva”, relató.

Durante la emisión, además, Leuco destacó que Aldeco no solamente trabaja como bailarina, sino que también es directora de un estudio de danza, y aprovechó para promocionar su actividad.

Qué había pasado con el video

La polémica se originó cuando Martín Dardik presentó el contenido durante la emisión de Antes que nadie.

“Tenemos este caso hermoso para ver de abuelos orgullosos”, dijo Trinche antes de mostrar las imágenes.

Luego agregó: “No es una diplomatura, pero está ahí, ahí cerquita”.

El programa mostró el video que Aldeco había publicado en TikTok, acompañado por el mensaje: “Mis abuelos me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta de quién no lo hacía”.

En las imágenes se podía observar a una pareja sonriente desde la tribuna de Pasión de sábado, mientras veía bailar a su nieta.

En el estudio estaban Yoyi Francella, Diego Leuco y Muni Seligmann, quienes reaccionaron con risas ante el contenido.

El fragmento llegó posteriormente a Aldeco, quien realizó un fuerte descargo en sus historias de Instagram.

“Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona”, escribió.

“Está muy lejos de burlarnos de nadie”

Antes de finalizar su explicación, Leuco volvió a remarcar que la intención del segmento no había sido ridiculizar a la bailarina.

“El chiste es el contraste entre un video megatierno y uno más subido de tono. Esa es toda la búsqueda, tampoco es una genialidad. Está muy lejos de burlarnos o reírnos de nadie”, sostuvo.

Con la explicación y el pedido de disculpas, el programa buscó cerrar la polémica que comenzó con un video que Aldeco había compartido originalmente como una muestra del acompañamiento y el orgullo de sus abuelos por su carrera artística.