Josefina Lynch rompió el silencio este jueves 15 de octubre luego de ser señalada como la supuesta tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. La cantante publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo sentimental con el músico y aseguró que la relación entre ambos fue exclusivamente profesional, en medio de las versiones de infidelidad que surgieron tras la ruptura de la pareja, ocurrida apenas 27 días después de su casamiento.

"Quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", expresó Lynch en una historia de Instagram, donde decidió responder públicamente a las especulaciones que circularon durante los últimos días.

La artista explicó que conocía a Ortega por un proyecto musical en el que se encuentra trabajando y negó haber mantenido conversaciones románticas o íntimas con él. También manifestó su tristeza por quedar involucrada en una situación personal que atraviesan otras personas y pidió respeto por la privacidad de los protagonistas.

Los rumores que vincularon a Josefina Lynch con Emanuel Ortega

La polémica comenzó después de que Julieta Prandi anunciara su separación del cantante, con quien había mantenido una relación durante seis años y se había casado menos de un mes antes.

En el programa LAM, de América TV, la panelista Karina Iavícoli aseguró que Lynch habría sido uno de los motivos que desencadenaron la ruptura. Según su versión, Prandi habría encontrado mensajes de tono íntimo entre su entonces esposo y la cantante, lo que habría provocado una discusión.

La periodista también sostuvo que Lynch había compartido fotografías desde el estudio de grabación de Ortega y que posteriormente las eliminó de sus redes sociales. Además, mencionó supuestos encuentros entre ambos durante el fin de semana anterior al anuncio de la separación.

Sin embargo, estas versiones no fueron confirmadas por los protagonistas y fueron rechazadas públicamente por Lynch, quien sostuvo que los encuentros con Ortega estuvieron vinculados únicamente a cuestiones laborales.

Qué dijo Josefina Lynch sobre la separación de Prandi y Ortega

En su descargo, la cantante remarcó que nunca existió una relación sentimental con el músico y desmintió las versiones sobre supuestos intercambios de mensajes personales.

Lynch también expresó su malestar por la repercusión mediática del caso, especialmente porque involucra a personas que atraviesan un momento difícil. En ese sentido, aseguró que no tiene intención de continuar alimentando especulaciones ni de opinar sobre la vida privada de terceros.

La artista cerró su mensaje deseándoles lo mejor tanto a Julieta Prandi como a Emanuel Ortega y pidió que la situación pueda superarse con respeto.

Por su parte, Ortega había hablado brevemente con la prensa después de conocerse la ruptura y reconoció que no atravesaba un buen momento personal. El cantante evitó profundizar sobre los motivos de la separación y pidió preservar su intimidad.

Mientras tanto, las declaraciones de Josefina Lynch sumaron un nuevo capítulo a la separación de una de las parejas del espectáculo argentino, cuya ruptura continúa generando repercusiones.