"¡Ma, llamá a un médico que me muero!": el chat de la hija de Icardi

Tras el episodio que desencadenó una denuncia por lesiones hacia Mauro Icardi, salieron a la luz nuevos mensajes entre Wanda Nara y su hija Francesca Icardi. En dichas conversaciones se refleja el desesperado pedido de auxilio de la menor de edad para abandonar la mansión de Nordelta. La secuencia comenzó con una discusión entre padre e hija y derivó en actuaciones judiciales, allanamientos y el dictado de una medida perimetral.

En la emisión del ciclo Primicias Ya se presentaron los mensajes que la niña le envió a su madre para dejar al descubierto el tenso escenario vivido. La periodista Marina Calabró explicó al aire que a las 10 de la mañana del viernes Icardi retiró a su hija del colegio durante la realización de un examen. Esto causó una enorme preocupación en la alumna debido al impacto negativo en sus calificaciones de fin de año.

Un panelista del programa televisivo remarcó que el accionar del exfutbolista interrumpió la evaluación sin razón alguna, detonando el estado de nerviosismo y enojo en la menor. A las 10:22 comenzaron las solicitudes formales de ayuda por WhatsApp hacia su madre, las cuales Wanda Nara procedió a reenviar inmediatamente a un grupo que comparte junto con la licenciada Fernanda Matera y la abogada Ana Rosenfeld. La bronca de la niña también respondía a la prohibición paterna de asistir a una juntada con amistades.

Entre las 11:03 y las 11:09 se concentraron los recados más desgarradores donde la pequeña expresaba su temor e insistía con regresar al establecimiento educativo. Los periodistas leyeron en pantalla frases textuales escritas por la niña como "Me venís a buscar ya", "porfa", "no me quiero quedar", "buscame, ma", "Ma, papá se enojó conmigo" y "Ma, por favor, búscame, tengo miedo". Incluso se reveló una fuerte recriminación donde exigió "Llamá a un médico ya, que me muero", material que ahora forma parte del expediente por presunta violencia.