A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Alexis Mac Allister evocó uno de los capítulos más recordados de la historia de la Selección. El mediocampista tomó como referencia el triunfo de México 1986, cuando el equipo liderado por Diego Maradona eliminó a los ingleses en los cuartos de final, y expresó su deseo de repetir aquella hazaña.

"Ojalá podamos hacer algo parecido", afirmó el volante del Liverpool durante la conferencia de prensa previa al entrenamiento que la Albiceleste realizó este martes en Atlanta, sede del encuentro que se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium.

El recuerdo de Diego Maradona

Consultado por el histórico partido de 1986, Mac Allister reconoció la dimensión de lo realizado por Maradona y destacó que resulta muy difícil comparar aquella actuación con cualquier otra. "Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado. Quizá solo Leo puede hacer lo que él hizo en la cancha", señaló en referencia a Lionel Messi.

El mediocampista también valoró el significado que tuvo aquella victoria para el país, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas. "Estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron", sostuvo.

Confianza en el equipo

Mac Allister también habló sobre la importancia que tiene el cruce frente a Inglaterra para un plantel que cuenta con varios futbolistas que militan en la Premier League. "Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos jugar este partido y estar en la final. Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la Selección de la mejor manera", aseguró.

Respecto del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, destacó la calidad de sus futbolistas, aunque dejó en claro que Argentina no modificará su identidad. "Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes. Pero nosotros tenemos una idea clara, no vamos a cambiar y esperemos que salga un buen partido", concluyó.

Con el recuerdo imborrable de la gesta de México 1986 como inspiración, la Selección argentina buscará este miércoles dar otro paso hacia la final del Mundial y seguir escribiendo su propia historia frente a un rival con el que mantiene uno de los duelos más emblemáticos del fútbol internacional.