Alexis Mac Allister quedó en el centro de las críticas de la prensa inglesa luego de protagonizar un polémico episodio con Noni Madueke durante la derrota del Liverpool por 1-0 frente al Arsenal. El cruce ocurrió en el tramo final del encuentro correspondiente a la novena fecha de la Premier League, disputado en Anfield.

La situación se produjo cuando el mediocampista argentino se acercó a Martin Ødegaard, que estaba tendido sobre el césped, y posteriormente se enfrentó cara a cara con el futbolista del Arsenal. Tras un contacto entre ambos, Mac Allister cayó al piso y se tomó el rostro, en una acción que generó controversia.

La intervención del VAR

El árbitro revisó la jugada mediante el sistema VAR para determinar si correspondía una expulsión para Madueke. Finalmente, el futbolista del Arsenal no recibió la tarjeta roja, mientras que Mac Allister fue amonestado junto a Jurriën Timber.

La revisión consideró que el contacto no reunía las características necesarias para ser considerado una conducta violenta. La decisión generó repercusiones entre los comentaristas y exfutbolistas que analizaron el encuentro.

Las críticas de la prensa inglesa

Entre quienes cuestionaron la reacción del argentino estuvieron Gary Neville y Jamie Carragher, quienes calificaron de exagerada su caída tras el contacto. Los comentarios apuntaron a la intención de Mac Allister de provocar una posible expulsión de su rival.

Por su parte, Madueke sostuvo que el mediocampista argentino había intentado provocarlo para conseguir que el árbitro le mostrara la tarjeta roja. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la derrota del Liverpool ante el equipo londinense.

El encuentro había terminado 1-0 a favor del Arsenal, con un gol de Kai Havertz durante el primer tiempo.