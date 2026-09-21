Alexis Mac Allister llegó al país para sumarse a la Selección Argentina y habló con la prensa sobre Lionel Messi y el Balón de Oro. El mediocampista del Liverpool expresó su deseo de que el capitán argentino vuelva a quedarse con el reconocimiento.

“Obviamente, como argentino quiero que lo gane Messi”, afirmó Mac Allister, quien también destacó el Mundial realizado por el rosarino. Además, señaló que actualmente los números tienen un peso importante en la elección, aunque no está claro qué aspectos se terminan valorando.

La mirada sobre el premio

Mac Allister sostuvo que todos los futbolistas que compiten por el galardón son grandes jugadores y que cualquiera de ellos puede merecerlo. En ese contexto, destacó que Messi siempre priorizó lo colectivo por encima de lo individual.

El volante también se refirió a la actualidad de la Selección Argentina y aseguró que el grupo está conforme con Lionel Scaloni. Mac Allister manifestó que espera que el entrenador continúe al frente del equipo.

La despedida de Messi

El futbolista también habló sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina y anticipó que el partido del 6 de octubre contra Benín será muy emotivo. Según Mac Allister, comenzará un proceso diferente con jugadores que deberán sumarse al equipo.

En ese sentido, remarcó la importancia de haber compartido tantos momentos con Messi y señaló que no habrá otro jugador igual. El mediocampista también sostuvo que el equipo deberá asumir la ausencia del futbolista que marcaba la diferencia.