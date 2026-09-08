Alexis Mac Allister atraviesa un momento inesperado en Liverpool. En la previa del debut del equipo inglés en la Champions League ante Atlético de Madrid, el mediocampista argentino reveló que el club no le ofreció renovar su contrato y reconoció que la noticia lo golpeó emocionalmente.

“Me pone muy, muy triste”, expresó el campeón del mundo durante la conferencia de prensa. Según explicó, no tuvo una conversación directa con la dirigencia: la información le llegó a través de su representante, quien le comunicó que Liverpool no estaba en condiciones de ofrecerle una renovación.

Mac Allister eligió quedarse pese a las ofertas

La situación tomó mayor relevancia porque el futbolista reconoció que durante el último mercado de pases tuvo posibilidades concretas de abandonar Anfield. Sin embargo, decidió continuar en el club inglés porque está convencido de que es el lugar donde quiere estar.

“Hubo opciones para irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto”, afirmó el argentino, quien además destacó el vínculo que mantiene con Liverpool y sus hinchas.

Mac Allister llegó al club en 2023 y todavía tiene contrato vigente hasta 2028. Por eso, la falta de una renovación no implica una salida inmediata, aunque sí abre interrogantes sobre su futuro a mediano plazo.

La comparación con sus compañeros

El volante también reconoció que la situación le generó sentimientos encontrados después de que sus compañeros Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch extendieran sus respectivos contratos.

“Me alegro mucho por ellos porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya tenido el mío”, señaló.

Pese a la decepción, Mac Allister aseguró que no cambiará su compromiso con el equipo. “Los hinchas no tienen que preocuparse porque voy a dar el 100% hasta el último día que esté acá”, sostuvo.

El nuevo entrenador de Liverpool, Andoni Iraola, también respaldó al argentino y lo calificó como un jugador importante para el equipo. El técnico dejó abierta la posibilidad de que la situación contractual pueda resolverse más adelante.

Por ahora, Mac Allister mantiene su vínculo con Liverpool y se prepara para afrontar una nueva temporada. La gran incógnita quedó planteada: si su rendimiento durante este año logra convencer al club para cambiar de postura y finalmente ofrecerle la renovación que el argentino esperaba.