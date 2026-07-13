Mac Allister reveló qué significa su inesperado festejo tras el gol a Suiza

La Selección Argentina aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026 tras superar a Suiza en un encuentro decisivo. Además del resultado deportivo, una imagen captó la atención del público en las redes sociales debido a una particular celebración de los jugadores. Alexis Mac Allister, autor del primer tanto del partido, brindó detalles sobre el trasfondo de ese momento grupal.

El mediocampista aclaró que el gesto no contenía mensajes ocultos ni estaba dirigido al equipo rival. Según sus palabras, todo surgió como parte de la convivencia diaria durante la concentración. El volante comentó que "fue una pavada nuestra. Se dio de manera espontánea y nos causó gracia. Son cosas que quedan puertas adentro del grupo" al referirse a la escena que se volvió tendencia rápidamente.

Esta situación evidencia el compañerismo que existe en el grupo conducido por Lionel Scaloni. Mac Allister también se refirió a su desempeño individual y a la jugada que abrió el marcador, la cual venía ensayando previamente.

Sobre el centro recibido para su anotación, el jugador explicó que "sabemos que la pelota de Leo siempre va a caer en un buen lugar" reconociendo la precisión del capitán en la jugada preparada.

Con el triunfo consumado, el equipo nacional ya enfoca sus esfuerzos en el próximo compromiso ante Inglaterra. Los jugadores dejaron atrás los festejos espontáneos para concentrarse en el objetivo de alcanzar una nueva final de la Copa del Mundo.