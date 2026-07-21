Alexis Mac Allister rompió el silencio tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y compartió una emotiva carta en sus redes sociales. El mediocampista del Liverpool dejó de lado la tristeza por el resultado y puso el foco en el orgullo por el recorrido del equipo durante la Copa del Mundo.

A través de un extenso mensaje, el volante agradeció el respaldo incondicional de los hinchas y aseguró que, a pesar del dolor por haber quedado a un paso del título, volvería a recorrer el mismo camino junto a sus compañeros.

"El dolor es enorme porque estuvimos muy cerca de conseguir el objetivo, pero el orgullo es todavía más grande. Este grupo dejó absolutamente todo por la camiseta y representó a millones de argentinos con compromiso y pasión", expresó Mac Allister.

El futbolista también destacó el acompañamiento que recibió la Selección Argentina durante todo el certamen. "Gracias a cada persona que nos alentó desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño en cada partido y fue una fuerza extra para seguir adelante", escribió.

En otro tramo de la publicación, el campeón del mundo en Qatar 2022 remarcó que el plantel continuará trabajando para volver a competir al máximo nivel. "Perder duele, pero también enseña. Este grupo siempre se levantó de los golpes y no tengo dudas de que volveremos más fuertes", señaló.

La carta de Mac Allister se sumó a los mensajes publicados por varios integrantes del plantel argentino en las horas posteriores a la final, en una muestra de agradecimiento hacia los hinchas y de orgullo por el camino recorrido durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.